Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft : Jochen Möller bleibt DLRG-Chef in Wedel

Die Übergabe des Vorsitzes beim DLRG Wedel erfolgt erst in zwei Jahren. Die Gesellschaft hatte zur Mitgliederversammlung eingeladen.

von Bastian Fröhlig

02. Mai 2018, 10:30 Uhr

Wedel | „Helfer, Sponsoren, Strandpaten, Politik und kommunale Verwaltung – sie alle leisten einen großen Beitrag für die DLRG Wedel“, sagte Jochen Möller, Vorsitzender der Ortsgruppe Wedel der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft, auf der Mitgliederversammlung. Sie alle hätten dazu beigetragen, dass die DLRG eine starke Hilfsorganisation in Wedel sei, die weiter wachse. Derzeit zählt die Ortsgruppe 494 Mitglieder. „Ich gehe davon aus, dass wir die 500er-Marke in diesem Jahr knacken und zu der Mitgliederstärke zurückfinden, die wir mal hatten“, sagte Möller.

Anders als in vielen anderen Vereinen habe die DLRG derzeit keine Nachwuchsprobleme. „Wir haben im Schwimmbereich, bei der Jugend und der Einsatzabteilung eine ungebrochen hohe Nachfrage“, sagte Möller. Ein Grund dafür sei vor allem die Schwimmausbildung, die für viele der erste Kontakt mit der DLRG sei. „Jedes zweite Kind kann schlecht schwimmen. 25 Prozent der Kinder an Schulen in Schleswig-Holstein haben keinen Zugang zu einer Schwimmhalle. Zum Glück ist es in Wedel anders“, so der Vorsitzende. Allerdings müssten sich Eltern auch in der Rolandstadt auf Wartezeiten einstellen. „Wir haben derzeit bis zu zwei Jahre Wartezeit bei den Schwimmkursen. Das ist bei anderen Vereinen aber auch üblich“, berichtete Möller.

Doch hat auch die Wedeler DLRG noch andere Aufgaben zu bewältigen. „Zur Zeit ist eine Verwaltungsstelle unbesetzt, das Auswahlverfahren läuft aber bereits“, sagte Möller. Kritik äußerte er an der Belastung der Ehrenamtler: „Die Verwaltung nimmt einen Großteil unsrer Arbeit ein. Das soll so nicht sein, nicht nur bei der DLRG.“ Immer neue gesetzliche Anforderungen und Regularien würden dafür sorgen, dass immer weniger Zeit für die Kernaufgaben bliebe. „Einen Verein mit 500 Mitgliedern zu führen, ist mittlerweile ein sehr zeitintensiver Job.“ Der Vorsitzende plädierte dafür, Arbeitsprozesse im Ehrenamt zu verschlanken. Da Möller gleichzeitig Landesvorsitzender der DLRG ist, werde er das Thema in Kiel ansprechen. „Mit Frank Homrich als Vorsitzendem des Landesfeuerwehrverbands habe ich ja jetzt einen Mitstreiter in Kiel“, sagte Möller.

Insgesamt 8055 Stunden leisteten die 37 DLRG-Mitglieder im Einsatzdienst 2017 – von der Ersten Hilfe über technische Hilfe bis zur Rettung. „Das sind im Durchschnitt 30 Minuten pro Tag und Einsatzkraft, auch an Weihnachten oder Feiertagen. Das muss man sich einfach mal bewusst machen“, betonte Möller. Insgesamt 63 Einsätze wurden im vergangenen Jahr absolviert.

Bei den Wahlen wurde Möller für zwei Jahre wiedergewählt. „Der Führungswechsel ist nicht so eingeleitet worden, wie ich mir das vor drei Jahren vorgestellt habe“, sagte Möller, der sich für einen Generationswechsel im Vorstand aussprach. Dieser soll aber in zwei Jahren erfolgen, wenn Philip Stockhusen, bisher stellvertretender Leiter Einsatz und von den Mitgliedern nun zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt, seine Nachwuchsführungskräfteausbildung an der DLRG Akademie beendet hat. Möller: „Wir werden bis dahin alle Wege eng zusammengehen.“ Florian Rathe wurde als neuer stellvertretender Leiter Ausbildung gewählt, und Lena Ehlers zur neuen stellvertretenden Leiterin Einsatz bestimmt. Martin Leuscher wurde als Referatsleiter für Verbandskommunikation ebenso wiedergewählt wie die drei Beisitzer Wolfram Brennecke, Sven Uhrig und Torben Diekjobst.