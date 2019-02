Jeder auf seine Sichtweise

Unter dem Titel „Druckgrafik trifft Fotografie“ stellen Fotograf Carsten Koch und Künstler Dieter Tautz in Holm ihre Arbeiten aus

01. Februar 2019, 16:00 Uhr

Die Firmenräume des Holmer Unternehmens Bernhardt Apparatebau werden erneut zur Galerie. Die Veranstaltungsreihe ars secumaris wird auch in diesem Jahr fortgesetzt.

Den Auftakt bildet eine Kunstausstellung unter dem Titel „Druckgrafik trifft Fotografie“. Gezeigt werden Arbeiten von Fotograf Carsten Koch (Foto, oben) aus Uetersen sowie Holzschnitte und Radierungen des Wedeler Künstlers Dieter Tautz (Foto). Die Vernissage findet am Freitag, 8. Februar, statt.

Sie verspricht spannend zu werden: zwei Techniken und als Klammer die Motive, heißt es in der Einladung. Koch und Tautz bieten den Besuchern in ihren Arbeiten norddeutsch-maritime Welten, jeder auf seine ganz eigene Art. Koch stammt aus Hamburg, und der Betrachter merkt bei seinen Bildern, dass er den Hafen liebt. Schiffe, Panoramen mit Hafenszenen, die Speicherstadt – der in Uetersen lebende Fotograf fängt mit seiner Kamera den Zauber des Tors zur Welt ein. Aber auch die Reize der Elblandschaft mit Auen, Gehöften, Wiesen und Deich gehören zu seinen bevorzugten Motiven.

Tautz beschränkt sich im Gegensatz zur filigranen und farbnuancen reichen Welt Kochs durch seine angewandten künstlerischen Techniken auf das Wesentliche in seinen Motiven. Die Holzschnitte seiner Schiffe, Strand- und Uferlandschaften sind flächig, in der Anzahl der Farben begrenzt und kontraststark.

Beide Künstler werden selbst in ihre Ausstellung einführen und ihre Motivation und Arbeitsweisen erläutern. Für den musikalischen Rahmen sorgen Julia Bernhardt (Klavier) und Schüler des Musikzentrums Schulauer Hof. Die Vernissage im Bredhornweg 39 beginnt um 19.30 Uhr. Einlass ist um 19 Uhr.

Die Schau ist bis zum 20. Juli während der Geschäftszeiten zu sehen und zwar montags bis donnerstags von 8 bis 16.30 Uhr sowie freitags bis 13.30 Uhr. Weitere Termine sind nach Vereinbarung möglich.