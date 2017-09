Ja zum Radsteifen für die Schulauer Straße

Beschlossene Sache: Noch in 2017 beginnt Wedel mit dem Rückbau des Radwegs an der Schulauer Straße und führt die Fahrradfahrer durch Markierung eines Schutzstreifens auf der Fahrbahn. Gegen die Stimmen von FDP und Linken hat der Bauausschuss einer entsprechenden Verwaltungsvorlage zugestimmt. Gesamtkosten der Maßnahme: 190 000 Euro.

Der Umbau erfolgt zunächst nur im Osten, da im aktuellen Haushalt lediglich 100 000 Euro zur Verbesserung des Radwegenetzes zur Verfügung stehen. 2018 geht es dann auch an die westliche Straßenseite. 1,25 bis 1,5 Meter breit soll der Angebotsstreifen auf der Fahrbahn werden. Er grenzt den Radfahrerbereich durch eine gestrichelte Linie ab, die mit Kraftfahrzeugen nur im Ausnahmefall überfahren werden darf. Laut Verwaltung steht noch nicht fest, ob mangels Restbreite die Mittelmarkierung auf der Straße entfernt und auf Abbiegespuren verzichtet werden muss.

Ein Grund für den Beschlussvorschlag ist der nach Darstellung der Stadt stark sanierungsbedürftige Zustand der Radwege, der ein sicheres Befahren nicht mehr gewährleiste. Das sah Dieter Strüven (Linke) anders. Er habe nur vereinzelte Schlaglöcher ausgemacht. Mit einer Woche Arbeitseinsatz des Bauhofs sei wieder ein „wunderbarer Radweg“ herzustellen. Zudem sei die Schulauer Straße mit einem „Durchschnittstempo von 60 bis 85 Stundenkilometern sehr gefährlich“, so Strüven: „Muss es erst einen Toten geben, damit klar wird, dass ein Schutzstreifen nicht gut ist?“

Helmut Thöm (FDP) plädierte ebenfalls für eine Sanierung. Es sei nicht einzusehen, dass man einen verfügbaren Raum aufgebe zugunsten einer 1,5 Meter breiten Fläche auf der Fahrbahn, die zu nah an Autos und unattraktiv sei, befand der Liberale.

Bürgermeister Niels Schmidt erläuterte: „Für eine Sanierung müssten wir alle Bäume wegnehmen. Sie würde erhebliche Mehrkosten verursachen. Und das Geld fehlt uns dann für andere Maßnahmen zur Radwegeverbesserung.“ Zum Thema Sicherheit sagte Schmidt: Tatsächlich werde in der Schulauer Straße aufgrund langer Geraden und der Fahrbahnbreite relativ zügig gefahren. Radstreifen, die sich etwa in der Feldstraße bewährt hätten, bewirkten dagegen eine optische Verengung. „Das wirkt mehr als Schilder“, so Schmidt. Fakt sei zudem, dass es zu Radunfällen vor allem in Abbiegesituationen und fast nie beim Geradeausfahren komme. Auch Willi Ulbrich (Grüne) unterstrich: Die Polizei empfehle zur Unfallvermeidung das Radfahren auf der Straße.

Sie erwarte von dem Radstreifen deutlich mehr Sicherheit für Radfahrer, so Ingrid Paradies (WSI). Stephan Schwartz (CDU) sah darin gerade in der Straße zur Elbe ein geeignetes Mittel, möglicherweise mehr Menschen zum Radfahren zu bewegen.