Haseldorf/Haselau : Ioana Cristina Goicea kommt zum letzten Benefiz-Event

Haseldorf/Haselau | „Zu Ihnen kommt ein Weltstar.“ Stefanie Jaschke-Lohse, bei der Deutschen Stiftung Musikleben (DSM) für Medienarbeit zuständig, gerät ins Schwärmen über Ioana Cristina Goicea. Die 24 Jahre alte Rumänin hat am 10. Juni den ersten Platz bei der „Michael Hill International Violin Competition“ in Auckland belegt und neben einem Preisgeld von 40.000 Neuseeland-Dollar auch eine Konzertreise durch Neuseeland und Australien gewonnen. Am Sonntag, 2. Juli, gastiert sie mit vier weiteren DSM-Stipendiaten bei der von der Heidgrabenerin Ute Luttkau organisierten zehnten und zugleich letzten Benefiz-Veranstaltung „Golf und Kultur“ zugunsten der DSM auf dem Golfclub Gut Haseldorf in Haselau. 2016 kamen bei dem Event 4500 Euro für die Musikstiftung zusammen.

Goicea wird mit Magdalena Müllerperth (Klavier) Ravels Rhapsodie de consert „Tzigane“ interpretieren sowie mit Valentino Wortlitzsch (Violoncello) Händels Passacaglia in der Bearbeitung des norwegischen Komponisten Johan Halvorsen (1864-1935).

Zu den Auftretenden gehören zudem die in Pinneberg geborenen Geschwister Nora-Lisann und Anton-Johann Gross. Die Nachwuchspianistin, Jahrgang 1999, ist Frühstudentin in der Klavierklasse von Barbara Martini an der Musikhochschule Lübeck und besucht in der dort zudem den Musikzweig des Johanneums. Mit ihrem Bruder, der Saxofonist wurde 2002 geboren, spielt sie einen Tango von Grigori Kalinkovich (1917-1992) sowie von Pedro Ituralde den Titel Pequenza Czarda.

von Andrea Stange

erstellt am 22.Jun.2017 | 16:00 Uhr