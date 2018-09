Investor will nun anders planen

Diskussion über die Bebauung am Münsterweg in Moorrege ist in die Warteschleife gelegt worden

von shz.de

20. September 2018, 16:00 Uhr

Mehr als 40 Moorreger Bürger, zumeist Anrainer aus Müsterweg und Klöterbarg, warteten kampfeslustig darauf, ihre Proteste fortzusetzen, mit denen sie den Bauausschuss am 5. September im Amtshaus daran gehindert hatten, den Bebauungsplan 23 Münsterweg durchzuwinken, weil die zeitliche Begrenzung der Sitzung zum Abbruch führte. Jetzt füllten sie die Besucherreihen im Saal des Restaurants Grando Sukredo, wo es für sie zumindest genügend Sitzplätze gab. Vor ihnen an einem langen Tisch die Ausschussmitglieder, die zur Erledigung der abgebrochenen Tagesordnung zu diese Folgesitzung einberufen worden waren. Dann ließ Wolfgang Burek (CDU) die Katze aus dem Sack: Der Ausschussvorsitzende beantragte, das kontroverse Thema B-Plan 23 und die dazugehörige Beurteilung der verkehrstechnischen Situation von der Tagesordnung abzusetzen. Seine Begründung: Es gebe ein neues Schreiben des Investors, das „voller Ungereimtheiten“ sei. Das müsse geklärt werden, ehe der Ausschuss abstimmen könne.

Die versammelten Einwohner fühlten sich an der Nase herumgeführt und machten ihrem Unmut lautstark Luft. Sie nutzten die Einwohnerfragestunde, um das ungeliebte Bauprojekt dennoch ins Gespräch zu bringen. Erster Kritikpunkt: Die verkehrstechnische Situation müsse zuerst geklärt, erst dann könne der B-Plan diskutiert werden.

Werner Mühlmeister, der am Klöterbarg wohnt, hatte einen ganzen Fragenkatalog aufgestellt, den er verlas. Andere Redner bemängelten, dass es schon während der letzten Sitzung keine Antworten auf Bürgerfragen gegeben habe. Ob sie jetzt wieder nur in den Wind redeten, wollten sie wissen.

Für die Fragesteller hatte Jan-Christian Wiese vom Amt Geest und Marsch Südholstein (Gums) eine interessante Antwort: Zwar enthalte die Schleswig-Holsteinische Gemeindeordnung präzise Anweisungen über das Recht auf Einwohnerfragestunden, das Gesetz schweige sich aber darüber aus, ob und wie Fragen zu beantworten seien. Nach dem Ende der Fragestunde machten sich viele Besucher sichtlich frustriert auf den Heimweg.

Im weiteren Verlauf der Sitzung ging es um den Bebauungsplan 36 „nördlich Voßmoor“. Gerd Kruse vom Hamburger Stadtplanungsbüro Elbberg präsentierte die Pläne für die Bebauung der Hofstelle Voßmoor 36. Er erläuterte das Projekt als Fortsetzung der Bebauung Am Häg. Auch hier werde es nur Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Doppelhäuser geben. Auf Fragen nach den finanziellen Folgen für die Gemeinde betonte Kruse, diese seien nicht Gegenstand seiner Planung, sondern müssten von der Gemeinde mit dem Investor ausgehandelt werden. Der Plan wurde einstimmig gebilligt.