Intime Gefühle offenbart

Künstlerin Barbara Rühl zeigt ihre Arbeiten im Haseldorfer Elbmarschenhaus

17. Januar 2019, 16:00 Uhr

Erst hatte sich die Stationsleiterin des Haseldorfer Elbmarschenhauses, Edelgard Heim, spontan in das Gemälde „Engel des Lichts“ von der Malerin Barbara Rühl verliebt. Bei der Vernissage zur Ausstellung mit dem Titel „Magischer Realismus-Himmlische Natur“ musste Heim in ihrer Laudatio für die Künstlerin aus der Standortgemeinde gestehen, dass sie wohl polygame Züge in sich trage. Denn sie habe sich auch noch in andere Bilder von Rühl verliebt. Es gäbe überall noch etwas zu entdecken, hier und da seien kleine Details versteckt in den verschiedenen Ebenen und machten die Werke dadurch so spannend.

Heim dankte der 1945 in Lübeck geborenen und seit 1982 in Haseldorf lebenden Künstlerin für die Bilder, die eine Einsicht in ihre sehr persönlichen, ja geradezu intimen Gefühle offenbarten.

Rühl, die von 1965 bis 1969 an der Kunsthochschule und am Pädagogischen Institut in Hamburg studierte, erzählte, sie würde malen seit sie denken konnte und zwar, „wie mir der Sinn stand und was mir wichtig erschien“. Rühl berichtete von ihrer Maler-Familie, in der der Realismus vorherrschte. Sie selbst zweifelte jedoch an ihrem Können, auch als ein Kunstkritiker ihre fantasiereiche Malweise als richtige Kunst bezeichnete. Erst viel später habe sie begriffen, dass Kunst ein sehr weiter Begriff sei und viele Möglichkeiten umfasse.



Wie eine Bessessene gearbeitet





Sehr offen sprach die sensible Künstlerin über ihre Intention, in ihren Bildern auch Gefühle wie Wut, Trauer, Freude oder Verzweiflung ausdrücken zu wollen. Nach dem Suizid ihres Sohnes vor zwölf Jahren habe sie angefangen, wie besessen zu arbeiten, alle Erinnerungen an ihn bildlich dargestellt und ihn so „lebendig gemalt“. Das habe ihr sehr geholfen, sagte Rühl.

Für die Betrachter ihrer Werke hat Rühl mit ihren Bildern, die eine spannende Verbindung von Realismus, Mystik und zauberhaften Naturelementen bilden, eine Ebene geschaffen, sich mit der unerklärlichen Welt zwischen Leben und Tod auseinanderzusetzen.



Das Leben hat immer zwei Seiten





Trostreich zeigt sie in ihren großformatigen Bildern, die in Mischtechniken und intensiven Farben gemalt sind, dass alles im Leben immer zwei Seiten hat, wie eine Waagschale. In der einen Schale liege das Traurige und in der anderen das Heitere, sagte die Künstlerin mit der gelassenen und humorvollen Ausstrahlung. Die Titel ihrer Bilder sind etwa „Die Wölfe kommen“, „Samenkorn“, „Florian mit Eule“ oder „Engel des Lichts“. Die Ausstellung mit den Arbeiten von Rühl ist bis noch bis Sonntag, 17. Februar, zu sehen. Das Elbmarschenhaus in der Hauptstraße 26 ist mittwochs bis sonntags von 10 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

