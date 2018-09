Inseln der Glückseligkeit

Künstler präsentierten sich im Zuge des Kreiskultur-Wochenendes/ Kunsthof Holm und Galerie Cavissamba als Publikumsmagneten

von shz.de

18. September 2018, 16:00 Uhr

Ein Wochenende lang hat sich der Kulturbetrieb des Kreises Pinneberg von seinen schöpferischsten Seiten gezeigt. Wie konnte man sich in dieser Flut faszinierender Angebote bemerkbar machen? Weithin schallende Blashornklänge waren das Lockmittel des Holmer Kulturvereins, der damit die Vorstellung seiner kreativen Arbeitskreise im Kunsthof an der Hetlinger Straße eröffnete. Eine eher meditativ-melodische Rezitation zog die Gäste in der Haselauer Galerie Cavissamba in ihren Bann, während sie an einem 500 Meter langen Band an den Installationen „Kunst in den Bäumen“ vorbei pilgerten.

Die aus Angola stammende Galeristin Leni Rieke hatte sich ihr Herzensanliegen Integration vorgenommen. Viele freiwillige Helfer hatte sie dazu um sich geschart. Die hatten in wochenlanger Vorarbeit ein 500 Meter langes rotes Band gestrickt und gehäkelt. Als Symbol der Verbindung zog es sich durch Riekes Garten, verknüpfte die unterschiedlichen Kunstformen, darunter dauerhafte Skulpturen aus Stein wie schnell vergängliche Glückssymbole auf Pappkarten. Und ihren Gästen war das Band ein zuverlässiger Wegweiser.

Der Schriftsteller und Musiker Artur Hermanni schritt voran. Mit eindringlichem Sprechgesang erläuterte er die einzelnen Stationen des Wegs. In seinem Gefolge spazierte auch Kurt Desselmann vom Verein Pinneberger Kinder. Seiner Organisation kamen die Spenden zugute.

Zur gleichen Zeit trafen die ersten Jagdbläser auf dem Kunsthof Holm ein, dem ehemaligen Kuhstall des Haartje-Hofs. 2015 war er zum Atelier umgebaut worden. An diesem Wochenende diente er dem örtlichen Kulturverein, der seine kreativen Aktivitäten präsentierte.

Schon am frühen Morgen hatten Fritz von Rönne und seine Philatelisten einen ganzen Raum mit Kostbarkeiten aus ihren Briefmarkensammlungen dekoriert. Auch die Malgruppen hatten einen Platz, ein Stück weiter wurde die Dorfgeschichte dargestellt. Fotoclub, Bücherkammer und andere Arbeitskreise stellten sich ebenfalls vor.

Der Auftritt der Holmer Jagdhornbläser war ein Höhepunkt des Nachmittags. Ganz besonders fieberten die Nachwuchsmusiker ihrem Startsignal entgegen. Der siebenjährige Paul und seine elf Jahre alte Schwester Anna waren dabei. Bläserchef Detlef Kleinwort führte sie behutsam an, so dass ihr kindlicher Spieltrieb sich frei entfalten konnte. Das Publikum spendete herzlichen Beifall und Kulturvereinschefin Maren Groth kommentierte die gute Stimmung geradezu verzückt: „Holm ist eine Insel der Glückseligkeit.“ Der Holmer Musiker Tim Linde begeisterte passend zu der Einschätzung Groths unter anderem mit seinem Lied „Es braucht das ganze Dorf.“