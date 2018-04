Landfrauenverein Haseldorfer Marsch und Umgebung : Inga Marckmann zur Ehrenvorsitzenden gewählt

Die langjährige Vorsitzende des Landfrauenvereins Haseldorfer Marsch ist ausgezeichnet worden. Lesung von Leonie Lastella.

von Kirsten Heer

24. April 2018, 16:00 Uhr

Eine heitere und gelöste Stimmung lag am vergangenen Samstag über der Frühstücksveranstaltung des Landfrauenvereins Haseldorfer Marsch und Umgebung. In diesem Jahr hatten sich etwa 80 Frauen erstmals im „Café & Bleibe“ auf dem Rißler-Hof in Holm getroffen. Die Inhaberin Dörte Rißler-Gülck hatte mit ihrem Team die Tische in dem Hof-Café reich und einladend gedeckt. Bei angeregten Gesprächen ließen sich die Landfrauen den Kaffee oder Tee und das variationsreiche Frühstück schmecken. Ein ganz besonderer Grund für die entspannte und fröhliche Atmosphäre war sicherlich, dass die im letzten Januar zurückgetretene Vorsitzende Inga Marckmann nach einer schweren Erkrankung das erste Mal wieder mit ihren vertrauten Mitstreiterinnen zusammen sein konnte. Diese Gelegenheit nahm die neue Vorsitzende Birgit Tronnier wahr, um endlich die lang geplanten Danksagungen vor den Mitgliedern an Marckmann auszusprechen und sie mit Urkunden, Anstecknadeln und Geschenken zu ehren.

Von 2006 bis 2017 war Marckmann als Vorsitzende im Verein tätig, parallel dazu von 2009 bis 2016 Vize-Kreisvorsitzende. Und alles „effektiv, nie launisch und immer mit einem Lächeln auf den Lippen“, lobte Tronnier. In Anerkennung ihrer außergewöhnlichen und langen Verdienste um den Landfrauenverein wurde Marckmann zur Ehrenvorsitzenden ernannt. Auch die Kreisvorsitzende Frauke Brinckmann gratulierte und überreichte eine silberne Ehrennadel.

Foto: Kirsten Heer

Im zweiten Teil der Veranstaltung stand die Autorin Leonie Lastella mit Leseproben aus ihrem neuen Buch „Brausepulverherz“ im Vordergrund. Auch in ihrem siebten Buch versteht es die Haselauerin, die Zuhörer in ihren Bann zu ziehen. Dieses Mal handelt es sich nicht um einen Krimi, aber trotzdem ist das Buch sehr spannend. Denn die in Italien spielende Liebesgeschichte zwischen Jiara und Milo ist kompliziert, und es bleibt bis zum Schluss offen, ob die beiden sehr eigenwilligen Charaktere zueinander finden.

Lastella lockt die Leser mit einer Flut von verführerischen Worten, lädt ein zum Kribbeln im Bauch und weckt die Sehnsucht nach Berührungen, tiefen Blicken, Küssen und den Aufregungen der Liebe. Leicht, jung und beschwingt sind Lastellas Worte, aber auch mit psychologischen Ansichten untermauert. So bleibt der Roman interessant und macht neugierig auf die Entwicklung der Beziehung der beiden Protagonisten. „Brausepulverherz“ ist im Fischerverlag erschienen und im Handel als Taschenbuch zu erstehen. Der 496-seitige Band hat die ISBN 978-3596035465 und kostet 9,99 Euro.