Sprachpatenschaften : In Wedel ist praktische Integrationshilfe gefragt

vergrößern 1 von 2 Foto: Bastian Fröhlig 1 von 2

von Bastian Fröhlig

erstellt am 14.Dez.2017 | 12:15 Uhr

Wedel | Die Stadt Wedel ist in der Flüchtlingsbetreuung gut aufgestellt, hatte jüngst der Diakonieverein Migration in seinem Bericht über die Vor-Ort-Arbeit vor dem Sozialausschuss bilanziert. Tenor der Zwischenbilanz: „Die Akutversorgung ist vorbei. Jetzt gilt es, die Integration voranzutreiben.“ Genau dies ist der Punkt, an dem Cornelia Simonsohn ansetzt. Die studierte Deutschlehrerin, die derzeit an der Volkshochschule (VHS) Wedel als Dozentin für Deutsch- und Integrationskurse tätig ist, weiß, was dazu beitragen kann und derzeit dringend gebraucht wird: Sprachpatenschaften.

15 Menschen aus Syrien, einen aus Afghanistan, einen aus dem Irak unterrichtet Simonsohn in einem Kursus. Dreimal in der Woche, insgesamt 15 Stunden, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlingen, kurz BAMF, fördert. „Das ist viel zu wenig, besonders für die vielen jungen Menschen, die allein sind“, sagt die Wedelerin. Und dies seien die meisten ihrer Schüler. In der Freizeit werde häufig nur Arabisch oder Farsi gesprochen. „Dabei ist der Wille und der Bedarf, Deutsch auch zu sprechen, riesig“, so Simonsohn. Erst jüngst sei ein sonst eher schüchterner Schüler auf sie zugekommen mit der Frage, ob sie einen Sprachpaten vermitteln könne.

Ein Fingerzeig auf ein aktuelles Problem: „2015 war das Thema präsent, es gab Aufrufe und viele Menschen, die sich dafür zur Verfügung stellten. Heute gibt es stattdessen Wartelisten. Damit kann ich meinen Schülern nicht kommen“, erläutert Simonsohn.

Wöchentliche Gespächstermine

Also hat sie sich aufgemacht, Anlaufstellen zu suchen und selbst Menschen in ihrer Umgebung zu sensibilisieren. Was den persönlichen Kontakt angeht, war diese Mission ein vollen, wenn auch noch ein kleiner Erfolg: Zwei Begegnungen, zweimal stand am Ende die Bereitschaft, selbst Sprachpate zu werden.

Dazu braucht es nicht viel, weiß die Wedelerin: nur Ehrenamtler, die bereit sind, zumindest einmal in der Woche mit den Schülern Deutsch zu sprechen. Verbessern und grammatikalische Feinheiten seien dabei zweitrangig, sagt Simonsohn – obgleich sie selbst „ein Fan von deutscher Grammatik“ sei. Wichtig sei, dass man sich in der Sprache bewege, gleichsam in ihr bade wie deutsche Kinder. „Die können in der vierten Klasse perfekt Grammatik-Regeln anwenden, ohne eine zu kennen.“ Lernen durch Praxis.

Simonsohn hat bei ihrer Suche nach Unterstützung bereits verschiedene Institutionen angesprochen, die Anlaufstellen für Migranten auf der Suche nach Sprachpaten sind und als Kontakt für Menschen dienen, die eine solche Aufgabe übernehmen möchten. Dies sind das Willkommens-Café, Höbüschentwiete 11, geöffnet dienstags von 15 bis 17 Uhr, Telefon (0 41 03) 91 87 12, der „Dialog in Deutsch“ mit Kinderbetreuung in der Stadtbücherei, Rosengarten 6, freitags von 16 bis 17 Uhr, sowie die Caritas-Migrationsberatung, die eine Sprachpaten-Vermittlung anbietet. Kontakt: (041 03) 7 02 99 34 und (01 62) 2 47 02 73. Für Infos steht zudem die Koordinationsstelle Integration in der VHS Wedel, ABC–Straße 3, zur Verfügung. Die Nummern lauten (01 75) 1 83 31 74, (0 41 03) 91 54 99 und (0 41 03) 91 54 81.