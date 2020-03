Für Senioren : In Corona-Zeiten: Diese Hilfs-Angebote gibt es in Moorrege und Haseldorf

Besonders ältere Menschen benötigen Hilfe, damit sie sich bei Einkäufen nicht infizieren. Nun gibt es Angebote in den Dörfern.

Andrea Stange

20. März 2020, 19:05 Uhr

Moorrege/Haseldorf | Im Kommunalwahlkampf ging es noch heftig zu, in Zeiten der Corona-Krise üben die Parteien in Moorrege den Schulterschluss. CDU, Freie Wähler, SPD und Grüne haben gemeinsam eine Helferbörse ins Leben gerufen, wie CDU-Sprecher Martin Balasus mitteilte. „Uns Moorreger Politiker treibt zurzeit besonders die Sorge um unsere älteren Bürgerinnen und Bürgern um“, heißt es in einer von ihm mit den anderen Akteuren herausgegebenen Erklärung.

Jeder unter 50 ist willkommen

Jeder Moorreger unter 50 Jahren ist im Helferteam willkommen. Eingesetzt werden sollen die Ehrenamtlichen beispielsweise bei Einkaufsdiensten oder dem Gang zur Apotheke.

Ansprechpartner für künftige Helfer in Moorrege Moorreger Bürger, die Hilfe benötigen, oder Menschen, die das Helferteam unterstützen möchten, können anrufen bei: Martin Balasus, (0170) 3440188; Rolf Hantel, (04122) 82288; Michael Adam, (0162) 2358602, Johann Baumgarten, (0170) 3857701; Thomas Kasimir, (04122) 82301; Uwe Mahnke, (04122) 83000.

Wer sich bei den sechs Kontaktpersonen als Helfer meldet, wird auf einer Liste genannt, die an zentralen Stellen im Dorf ausgehängt wird. Die Listen werden bei der Bäckerei Eggers, dem Amtshaus und dem Rewe-Supermarkt zu finden sein. Balasus: „Wir priorisieren diese analoge Form des Hilfsangebots, da wir davon ausgehen, dass nicht alle Älteren gut über das Internet vernetzt sind.“ Wer Hilfe benötigt, kann sich von der Liste einen Helfer, und aussuchen ihn einfach anrufen. „Jede Art der Hilfe, jede noch so kleine Tat kann die Situation verbessern“, sagte Balasus. Einkaufslisten mit einem Geldumschlag sollten zur verabredeten Zeit vor der Haustür deponiert werden. Die Einkäufe werden mit Rückgeld und Quittung ebenfalls dort abgelegt.

Hilfe in Haseldorf

In der Gemeinde Haseldorf hat der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) einen Einkaufsservice für Senioren ins Leben gerufen. Freiwillige hatten sich bei der Vorsitzenden Angelika Nielsen gemeldet. Sie koordiniert Suchende und Freiwillige. Zu erreichen ist die Haseldorfer DRK-Chefin unter Telefon (0 41 29) 4 85 oder per E-Mail an a.neslein@gmx.de. Das Angebot ist kostenlos, die Lebensmittel und Einkäufe müssen natürlich bezahlt werden.

