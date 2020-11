Polizei sucht Zeugen : In aufeinanderfolgenden Nächten: Unbekannte stehlen zwei BMW in Wedel und Pinneberg

Die hochwertigen Wagen waren von einem Mehrfamilienhausparkplatz und aus einem Carport verschwunden. Der Schaden: 45.000 Euro.

von Oliver Gabriel

12. November 2020, 13:15 Uhr

Wedel/Pinneberg | Sie hatten es jeweils auf hochwertige Fahrzeuge der Marke BMW abgesehen: In zwei aufeinanderfolgenden Nächsten haben Autodiebe in Wedel und Pinneberg zugeschlagen. In Wedel verschwand in der Nacht zu Mittwoch (11. November) ein schwarzer BMW X5 vom Parkplatz eines Mehrfamilienhauses an der Straße Beksberg.

Fahrzeugwert liegt bei 15.000 Euro

Nach bisherigem Ermittlungsstand liegt der Tatzeitraum zwischen Dienstag 15.15 Uhr und Mittwoch 5.10 Uhr. Den Wert des Fahrzeugs beziffert die Polizei mit 15.000 Euro.

BMW in Pinneberg gestohlen

In der Nacht zu Donnerstag (12. November) traf es dann den Besitzer eines dunkleblauen BMW 530 D xDrive in Pinneberg. Nach Polizeiangaben wurde der Wagen zwischen 19 Uhr und 8 Uhr aus dem Carport eines Mehrfamilienhauses am Ossenpadd gestohlen. In diesem Fall beläuft sich der Schaden laut Polizei auf etwa 30.000 Euro.

Beide Fahrzeuge hatten Pinneberger Kennzeichen. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise. Die Kripo ist unter der Telefonnummer (04101) 2020 zu erreichen.