Immer öfter: Wasseralarm im Keller

Seit Möller 2015 die Brunnen abstellte, steigt der Grundwasserspiegel in Wedel an / Deshalb dringt Wasser von unten in Häuser ein

von Inge Jacobshagen

25. August 2018, 16:00 Uhr

Durchfeuchtete Keller, in denen das Wasser zentimeterhoch steht, schimmelige Wände, denen nur mit einer Komplettsanierung beizukommen ist: Immer mehr Wedeler Eigenheimbesitzer haben Probleme mit dem Grundwasser. Das drückt seit 2016 vermehrt in die Häuser der Stadt und zerstört Bausubstanz. Was kann man tun? Betroffene haben sich jetzt zusammengefunden und eine Interessengemeinschaft gebildet, um sich auszutauschen. Aber auch, um weitere Hauseigentümer zu finden, die sich mit Wedels neuem Grundwasserproblem herumschlagen müssen.

Es sind bereits viele und sie kommen aus verschiedenen Straßen der Stadt. In der ABC-Straße sind Wasserprobleme aufgetreten, in der unteren Bahnhofstraße, in der Adalbert-Stifter-Straße und in der Straße Am Lohhof. Ute Heldt wohnt in der Elbstraße und kämpft seit dem Jahreswechsel 2016 / 17 mit Wasser im unteren Wohngeschoss. Das Mehrfamilienhaus liegt am Hang, ihre Wohnung geht über zwei Etagen. Selbst bei schlimmsten Regengüssen und Grundstücksüberflutungen hielt das Haus dicht, erzählt sie: „Wir hatten nie Probleme.“ Im Januar 2017 aber wurde plötzlich der Granitboden im Wohnkeller feucht. Durch den Schwing-Estrich im Waschkeller kam Wasser hoch. „Wir haben die Drainage von einer Fachfirma prüfen lassen“, berichtet Heldt. Zudem wurden die Rohre auf ihre Dichtigkeit geprüft. Sogar mit einer Kamera wurde geguckt. „Alles ist intakt“, lautete das Ergebnis. Doch als sie den Boden aufklopften, sprudelte das Wasser. „Der Grundwasserspiegel befindet sich oberhalb der Bodenplatte“, stellte ein Bauingenieur fest. Sein Rat an die Familie: Schächte setzen. „Wir haben alles eingeschaltet, was möglich ist“, berichtet Heldt resigniert.

Auch Gert Lenckersdörffer ist entmutigt. Er wohnt in der Spitzerdorfstraße und schlägt sich seit Februar 2017 mit Feuchtigkeit im Untergeschoss des Hochhauses herum, in dem er eine Eigentumswohnung besitzt. Festgestellt wurde die Durchfeuchtung in der Tiefgarage, erzählt er. Die Fugen zwischen den Bodenplatten wurden als erste nass. „Dann stand im Keller das blanke Wasser auf dem Boden.“ Der Klempner ging von einem Rohrbruch aus. Doch auch seine Kamera zeigte, dass die Rohre nicht beschädigt sind.

Eine Laboruntersuchung stellte fest, dass es sich weder um Abwasser noch um Trinkwasser handelt. Als die Drainage untersucht wurde, stand auch dort das Wasser. Seitdem läuft eine Pumpe. „Sie arbeitet ständig und hat uns bis jetzt 13 000 Euro plus Unterhaltungskosten gekostet“, berichtet Lenckersdörffer. „Gut 2000 Kubikmeter pumpen wir im Jahr ab“, schätzt er. Dazu kommt, dass die Pumpe das Problem nicht vollständig löst. Selbst in der Trockenheit dieses Sommers bleibt der Kellerboden in der Spitzerdorfstraße feucht. Auch hier lautete der Ratschlag der Fachleute: Schächte tiefer setzen. Anderen Hausbesitzern wurde sogar schon dazu geraten, eine wasserundurchlässige Bodenwanne einzuziehen. Kostenfaktor: 350 000 Euro.

„Der Wasserstand hat sich verändert“, erläutert Heldt. Seitdem Möller seine Brunnen abschaltete, steigt der Grundwasserspiegel in Wedel, vermutet sie. Das stimmt, bestätigt der Leiter des Fachdienstes Umwelt des Kreises Pinneberg, Holger von Thun. Ende 2015 haben die Möller Werke die Förderung eingestellt. Seitdem zeigen Messungen, dass der Grundwasserspiegel ansteigt. Nicht durchgehend, sondern sehr lokal. „Wedel ist geologisch ein komplexes Gefüge“, erläutert Thun. „Das kann von Zentimetern bis Metern gehen“, so der Fachmann der Kreis-Wasserbehörde.

Dagegen angehen könne seine Behörde allerdings nicht. „Es tut uns leid, wir können nicht helfen“, bedauert er. Man könne niemanden verpflichten, Trinkwassergewinnung ewig zu betreiben. Doch Thun macht den Betroffenen auch ein klein wenig Mut: „Der Grundwasserspiegel müsste jetzt eingependelt sein“, stellt er fest. Das sei an den aufgezeichneten Kurven abzulesen.

Das beruhigt weder Heldt noch Lenkersdörffer. Sie wollen sich jetzt mit weiteren Betroffenen austauschen. Was haben andere für Maßnahmen getroffen? Wie sind die Ergebnisse? „Und wir wollen auch aufklären“, sagen sie. Diejenigen, die noch am Anfang der Misere eines überschwemmten Kellers und feuchter, schimmeliger Wände stehen.