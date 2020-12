Polizei ermittelt : Im Waldstück entsorgt: Heistmerin entdeckt Tierkadaver am Flugplatz

Ein Jäger stellte fest, dass es sich um Innereien von mindestens zwei Schweinen handeln könnte.

02. Dezember 2020, 14:25 Uhr

Heist | Einen unappetitlichen Fund machte am vergangenen Sonntag, 29. November, eine Frau am Heistmer Schlackenweg. Wie die Polizeipressestelle Bad Segeberg am Mittwoch, 2. Dezember, mitteilte, fand die Heistmerin neben dem Weg zum Flugplatz einen Haufen voller Tierkadaver, die dort im angrenzenden Waldstück entsorgt worden waren.

Reste von mindestens zwei Tieren

Die Frau meldete den Fund. Daraufhin wurde ein Jäger hinzugezogen, der die Tierreste untersuchte. Er stellte fest, dass es sich um Innereien von mindestens zwei Schweinen handeln könnte.

Transport in blauen Müllsäcken?

Die Polizei vermutet, dass die Kadaver in blauen Müllsäcken zu ihrem Ablageort gebracht wurden. Der Fachdienst Umwelt und Verkehr des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter Telefon (04121) 40920 zu melden.