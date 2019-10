Volles Programm auf der Seniorenmesse in Wedel : Im Alter den Überblick behalten

Am Sonnabend wird in der Halle des Wedeler Turn- und Sportvereins die vierte Seniorenmesse ausgetragen.

Avatar_shz von Jan-Hendrik Hildebrandt

11. Oktober 2019, 16:00 Uhr

wedel | Aufklären, informieren, mitmachen – die vierte Wedeler Seniorenmesse wartet mit einem pickepackevollen Programm auf seine Besucher. Von 11 bis 17 Uhr präsentieren morgen in der Sporthalle des Wedeler Turn- und Sportvereins (TSV) insgesamt 24 Aussteller ihre Angebote, die sich vor allem an Senioren ab 60 Jahren richten. „Das Programm ist bewusst sehr bunt zusammengestellt und reicht von der Vorstellung von Alltagshilfen und Produkten bis hin zu Sportangeboten, die auch vor Ort ausprobiert werden können“, fasst es Peter Schilling, Mitorganisator und Leiter des Wohn- und Servicezentrums der Wedeler Awo, zusammen.

SENIORENPFLEGEHEIM HEUWER

Gemeinsam mit Gisela Rawald vom Seniorenbüro der Stadt Wedel, Gisela Baumann, Leiterin der Johanniter Seniorenanlage Heinrich -Gau, Florian Heuwer, Geschäftsführer des Seniorenpflegeheims Heuwer und Grada Jakobs-van Drie, Leiterin der Seniorenresidenz Graf Luckner Haus hat Schilling das Programm der diesjährigen Austragung zusammengestellt.

Viele Mitmachaktionen

Die vergangenen Jahre, so Schilling, hätten gezeigt, dass vor allem die Mitmachaktionen großen Zuspruch bei den Besuchern erfahren: „Die Aktionsflächen sind immer voll besetzt, wir versuchen, bei jeder Austragung neue Angebote und Aktionen in das Programm einzubinden – wir gehen davon aus, dass der Zulauf auch am Sonnabend wieder richtig gut sein wird, es würde mich sehr freuen.“ Angeboten werden dann unter anderem Sitzgymnastik und ein Tanzkursus unter Anleitung eines TSV-Mitglieds sowie viele weitere Aktionen.

Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung: Wieso das sinnvoll ist

Neben einem sportlichen Teil wird auch die informative Komponente nicht außer Acht gelassen. Eine Notarin klärt über Themen wie Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung auf. „Jeder kann sich sein eigenes Programm zurechtlegen, es geht nicht steif von A nach B, sondern es hat eher den Charakter eines entspannten Zusammenkommens – mal dort hinhören, mal hier reinschnuppern“, führt Schilling das Konzept aus.

Der Austragungsort in der TSV-Halle an der Schulauer Straße ist dabei aus mehrfacher Sicht nahezu perfekt. „Die Größe und die Lage des Austragungsorts zum einen, aber auch das anliegende Restaurant, lassen uns immer wieder gern hier her kommen“, sagt Schilling. Vor allem das Lokal um die Ecke gebe den Senioren einen Ort, an dem sie sich „auch mal kurz etwas abseits vom Geschehen bei Kaffee und Kuchen stärken können, um sich danach wieder in die Halle begeben und sich den verschiedenen Angeboten widmen zu können“, ergänzt er.