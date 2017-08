Identität des Opfers bereits aufgeklärt?

vergrößern 1 von 2 Foto: Fröhlig 1 von 2

Die Polizei Hamburg geht davon aus, dass es sich bei den gestern am Elbufer zwischen dem Wedeler Kraftwerk und dem Tinsdaler Leuchtturm gefundenen abgetrennten Körperteilen (unsere Zeitung berichtete) um Gliedmaßen einer afrikanischen Frau handelt. „Die Identität dieser Frau steht bislang zwar noch nicht eindeutig fest, es könnte sich hierbei aber um eine 48-Jährige handeln, die seit dem 1. August nicht mehr gesehen wurde“, sagte Florian Abbenseth, Pressesprecher der Polizei Hamburg. „Um Klarheit zu haben, müssen wir das Gutachten der Rechtmedizin abwarten.“

Nach dem Fund der Körperteile hatte sich eine Freundin des vermeintlichen Opfers bei der Polizei gemeldet, die zuletzt Anfang August Kontakt zu der 48-Jährigen gehabt haben soll. „Beide wollten sich eigentlich danach wiedertreffen, aber die Absprache wurde nicht eingehalten“, erläuterte Abbenseth. Die 48-Jährige soll aus dem europäischen Ausland stammen und seit einigen Monaten in Hamburg leben.

„Weder zur Auffindesituation noch zu den gefundenen Leichenteilen können wir aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit Angaben machen“, sagte Abbenseth. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern derzeit an. Auch am Elbufer waren gestern Polizisten im Einsatz. „Weitere Körperteile sind im Verlauf der gestrigen Suchmaßnahmen nicht gefunden worden“, so der Polizeisprecher. Um abzuklären, ob die Leichenteile angespült oder abgelegt wurden, sucht die Polizei nach Zeugen. „Wer, insbesondere auch Camper und Tagestouristen, hat in den letzten Tagen verdächtige Beobachtungen im Bereich des Elbufers zwischen dem Schulauer Fährhaus und dem Fähranleger Blankenese gemacht?“, fragt die Polizei nach Hinweisen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (0 40) 4 28 65 67 89 bei der Polizei Hamburg zu melden.