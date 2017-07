In vier Terminen will die VHS Wedel ihre Teilnehmer fit für die Arbeitssuche machen. „Wir lesen Stellenanzeigen, schreiben Bewerbungen und üben Vorstellungsgespräche“, heißt es in der Ankündigung zum Kursus „Ich suche einen Job“. Treffen sind jeweils mittwochs und freitags am 2., 4., 9. und 11. August von 17 bis 19.30 Uhr in der ABC-Straße 3. Der Kursus kostet 60 Euro. Anmeldungen übers Internet.>

www.vhs-wedel.de

von Oliver Gabriel

erstellt am 26.Jul.2017 | 11:35 Uhr