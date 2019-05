„Ich liebe viele Arten von Musik“

30 Jahre lang hat Michael Schröder die Geschicke der Musikschule gelenkt: Jetzt geht er in den Ruhestand / Teil 1 seines Abschiedsinterviews

von Inge Jacobshagen

24. Mai 2019, 16:00 Uhr

Wedel | Michael Schröder ist Wedels Musikschulleiter und als Solist mit namhaften Orchestern sowie mit seinem Ensemble L’Art pour l’Art auf den Konzertbühnen der Welt unterwegs. Nach 30 Jahren geht der 67-Jährige jetzt in den Ruhestand. Wie er zu seinem Instrument fand und auf welche Ideen er besonders stolz ist, erzählt Schröder unserer Redakteurin Inge Jacobshagen im ersten Teil des zweiteiligen Interviews.



Wie sind Sie zur Musik gekommen?

Michael Schröder: Da muss ich meine Mutter bemühen. Die hatte selbst zwar keine Ambitionen, Musikerin zu werden. Es gehörte aber zu ihrer Vorstellung, selbst ein bisschen musizieren zu können. Sie hat Klavierunterricht genommen. Und das wollte sie dann auch auf ihre Kinder übertragen. Sie hat dafür gesorgt, dass ich in jungen zarten Jahren in einer privaten Schule in Hamburg Blockflötenunterricht bekam. Das war damals einfach das Einstiegsmodell. Das hat mir so leidlich Spaß gemacht. Dann sollte mein Bruder, der war deutlich jünger als ich, auch ein Instrument lernen, wie sich das eben gehört in solchen, ja, relativ ambitionierten kleinbürgerlichen Familien. Der sollte Gitarre lernen, wollte aber nicht alleine los. Und dann hab ich gedacht – geh ich mit (lacht).

Eigentlich wollte ich nach der Blockflöte Klarinette weiter machen. Ich war damals fasziniert von den Jazzgrößen – Benny Goodman und Louis Armstrong, diese ganzen Jazzplatten, das fand ich toll. Ich fand diese Musik großartig und spannend und lebendig. Und schwankte immer so ein bisschen zwischen Blasinstrument und Schlagzeug. Weil Gene Krupa und all diese alten Schlagzeuger, die fand ich auch sagenhaft. Das mit der Klarinette war allerdings so eine Sache. So etwas anzuschaffen und auch der Unterricht, das war ein bisschen teuer – und dann wollte ja mein Bruder, wie gesagt, auch noch was lernen. Da musste ich mich entscheiden. Dann hab ich gedacht, als größerer Bruder, mach auch Gitarre. Weil der Lehrer sehr nett war und das gut vermittelte, hat mich das sehr fasziniert. So bin ich zur Gitarre gekommen.

Und wie sind Sie zur Leitung der Wedeler Musikschule gekommen?

Schröder: Das ist ein gewaltiger Sprung. Ich hatte Musik studiert. Zunächst einmal erstes Staatsexamen für Lehrer am Gymnasium.

Wo denn?

Schröder: An der Hamburger Hochschule. Die heißt jetzt Hochschule für Theater und Musik. Früher hieß sie Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Na jedenfalls war ich schon während des Studiums – ich musste mein Studium selbst verdienen – immer sehr viel am, wie heißt das so schön, Mukken. Ich hab mich für jedes Konzert, wann immer ich gefragt wurde, sofort gemeldet. Hab alle möglichen Jobs gemacht von Tanzmusik bis Sängerbegleitung. Also Klassik, Pop, Rock, Jazz, alles, um mich über Wasser zu halten. Und ich hab auch unterrichtet, schon während des Studiums. Das Studium war toll, ich hatte eine Riesenbandbreite in der Ausbildung. Dann hab ich aber mit Gitarre doch gute Fortschritte gemacht und noch ein Konzertdiplom und ein Diplom für Musikerzieher für Gitarre angehängt. Dadurch bin ich ein wenig vom Schuldienst abgedriftet (lacht).

Hier in Wedel hatte ich bereits unterrichtet. Dann wurde die Leitung der Musikschule frei und ich wurde gefragt: Hast du nicht mal Lust, zumindest kommissarisch? Ich probier’s einfach mal, hab ich mir gesagt – und es gefiel mir ganz gut. Als die Stelle ausgeschrieben wurde, gab es dann reichlich Bewerber und Bewerberinnen – und ja, irgendwie bin ich da auserkoren worden. Weil mein Konzept wohl stimmig war (lacht).

Welche Melodie hätte ihr Leben zurzeit, würde man es musikalisch untermalen?

Schröder: So was gibst es bei mir gar nicht, kann ich gar nicht sagen. Ich bin eigentlich immer von Musik umgeben. Ich mach ja selbst auch zeitgenössische Musik. Das war schon immer mein Background. Ich habe seit mittlerweile mehr als 35 Jahren ein Ensemble, damals noch während der Studienzeit mitgegründet, das sich mit zeitgenössischer Musik auseinandersetzt.



Das L’Art pour l’Art ?

Schröder: Genau. Wir sind jetzt nicht mehr die Jüngsten, sind nicht mehr ganz so weltweit aktiv wie früher, aber das war mir immer ein Anliegen. Erstens noch mit Komponisten zu sprechen, um am Entstehen dieser Werke teilzuhaben. Und zweitens, um wirklich auch kreativ mitzuwirken. Insofern schau ich immer nach vorne. Klar liebe ich viele Arten von Musik: Klassik, Jazz, alles was gut ist. Ich kann aber da jetzt nichts herausfiltern, von dem ich sage, das ist meine Melodie, jetzt zurzeit und überhaupt.



Auf welche Idee sind Sie bezüglich der Musikschule besonders stolz?

Schröder: Da gibt es mehrere. Das liegt daran, dass so eine Musikschule ein lebendiger Apparat ist. Man muss immer gucken: Wo positioniert sie sich neu. Welche Schwerpunkte setzt man. Erstmal müssen wir eine Grundversorgung herstellen. Das ist unsere Aufgabe. Ganz wichtig ist deshalb die Erweiterung in den Ganztag. Da haben wir schon sehr früh mit angefangen, da gab es diese Ganztags-Idee noch gar nicht. 2000 haben wir bereits mit der Moorwegschule gemeinsame Projekte gestartet, um die Musikschule auch im Schulbereich zu etablieren. Das ist uns jetzt, durch die Einführung des Ganztags, noch viel stärker gelungen. Das ist ein wichtiger Teil, find ich.

Dann haben wir einige Projekte realisiert, von denen ich sage: Das war ein toller Leistungsbeweis der Musikschule.



Das wären? In Stichworten, nur ganz kurz?

Da haben wir zum Beispiel die Musicals, die wir in den Neunzigerjahren auf die Beine gestellt haben. Eins von Peter Maxwell Davies und Joshua mit der Zauberfidel oder, ganz früh, dieses Theresienstadt-Musical. Da haben andere Musikschulen noch gar nichts von gewusst. Später dann das Wemmp-Projekt gemeinsam mit Bündnis für Bildung, das war ein großes Projekt mit der Ernst-Barlach-Schule.



War das auch ein Musical?

Nein, Wedeler Musik- und Medienprojekt haben wir das genannt. Das Ziel war ein Live-Konzert. Die Schüler sollten lernen, was alles zu einem Auftritt dazugehört. Es braucht Leute, die das Konzert in der Zeitung ankündigen, die als Techniker auf der Bühne mitwirken, Sänger und Musiker, Beleuchtung, die Texter und ich weiß nicht was alles. Sie lernten, dass so ein Konzert die Spitze des Eisbergs ist. Welche Vielfalt von Berufen auf so ein Konzert hinwirken.

Und jetzt am Schluss, so auf den letzten Metern die Früherziehung mit den Kitas anzubieten, das freut mich auch sehr, dass uns das gelungen ist. Dass wir jetzt jedem Kind ermöglichen können, einen barrierefreien Zugang zur Musik zu bekommen – ohne Kosten. Das wird alles von der Stadt und teilweise von der Aktivregion finanziert.