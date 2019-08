„Terem Quartet“ bringt beim Konzert im Haseldorfer Rinderstall die Instrumente an die Belastungsgrenze

von shz.de

10. August 2019, 16:00 Uhr

Haseldorf | Die vier Musiker vom „Terem Quartet“ beherrschen nicht nur ihre Instrumente großartig, sie sind auch Mimik-Virtuosen. Ohne die Töne zu hören, hätte jeder Zuschauer im Haseldorfer Rinderstall sofort in ihren Gesichtern lesen können, ob es romantisch oder temperamentvoll wird. Ihre musikalischen Arrangements präsentierten sie mit Inbrunst und russischer Seele. Aber nie, ohne ein Augenzwinkern hinterherzuschicken – einfach sympathisch.

Im Rahmen des Schleswig-Holsteinischen Musik Festivals zeigten die vier Musiker ein Programm ohne Berührungsängste. Von Barock, Romantik und russischer Volksmusik ging es ohne Zögern zur Filmmusik – und alles klang russisch. Selbst die Filmmusik von „Mission Impossible“ bekam einen russischen Einschlag. Das mochte an dem volkstümlichen Instrumentarium liegen, dem Alexey Barshchev (Alt-Domra), Vladimir Kudryavtcev (Bass), Andrey Smirnov (Bajan) und Andrey Konstantinov (Sopran-Domra) zu neuem Glanz verholfen haben.

Von den Bühnen-Außenseiten aus lieferten sich Konstantinov und Barshchev auf ihren Domras temperamentvolle Saitenzupf-Schnelligkeitswettbewerbe. Die Balalaika-Vorgänger wurden zeitweise so beansprucht, dass man als Zuschauer das Bersten der Saiten vor sich sah. Aber die Instrumente hielten durch. Im Gegensatz zu Smirnovs chromatischem Bajan, bei dem kleine Teilchen herausbrachen. „Ich habe zwei Töne verloren“, sagte der Musiker nach 30 Minuten. Das Publikum wurde vorzeitig in die Pause geschickt und nahm es mit Humor. Nach der Pause ging es mit nicht vollständig repariertem Bajan, aber mit doppelter Präsenz weiter. Dabei wurde es vereinzelt romantisch: George Gershwins „Summertime“ deklarierten die Musiker kurzerhand zur „Wintertime“ um. Und mit ein wenig Fantasie konnten die Zuhörer den Zauber der Weißen St. Petersburger Nächte erahnen und sich an die Ufer der Newa träumen.

Die Gründungsmitglieder des „Terem Quartet“ sind waschechte St. Petersburger, haben dort auch die Musikakademie besucht. Aber die Gruppe entstand nicht in St. Petersburg, sondern 1986 während des Militärdienstes in einer sowjetischen Kaserne in Potsdam. Dort haben sich die Musiker offiziell zum Quartett zusammengeschlossen. Aus dieser Zeit sind heute noch Smirnov und Konstantinov dabei.



Bühne mit Led Zeppelin geteilt





Seit fast 30 Jahren ist das „Terem Quartet“ nicht nur als Stimme Russlands, sondern auch als Botschafter seiner Heimat unterwegs: Schon 1992 vertraten die Musiker Russland während der Feierlichkeiten zur Deutschen Einheit. Es folgten die Eröffnungsfeiern der Olympischen Spiele in Barcelona. Sie machten musikalisch bei den Winterfestspielen in Vancouver und Sotschi mit und haben auf Einladung von Papst Johannes Paul II. sogar im Vatikan konzertiert. Als legendär gilt der Auftritt des „Terem Quartets“ beim World of Music, Arts and Dance Festival (Womad) in London. Dort standen die St. Petersburger gemeinsam mit Popgrößen wie Peter Gabriel, Led Zeppelin und Sinéad O‘ Conner auf der Bühne.

Humorvoll, selbstironisch und leichtfüßig endete das Konzert mit einer Zugabe im ausverkauften Rinderstall. Die Musiker haben an diesem Abend gespielt, was sie gut finden – ohne sich an Musikgenres zu halten. Tatsächlich brachten die vier rasanten Russen unglaublich viel Bühnenerfahrung mit. Zudem sind sie technisch absolut professionell in der Präsentation. Das Gute: Es war nicht offensichtlich. Denn das „Terem Quartet“ verquickte seine Professionalität mit viel Gefühl und brachte dem Haseldorfer Publikum musikalische Liebesgrüße aus St. Petersburg.