„Ich habe in den Tönen gebadet“

Mit einem Benefizkonzert in Holm brachte das „Duo Sonore“ die Besucher ins Schwärmen / Insgesamt wurden mehr als 1300 Euro erspielt

11. November 2019, 09:41 Uhr

Holm | Sie wird die „große Schwester der Geige“ genannt. Ihre Merkmale sind einzigartig, weich und voll im Ton und in einem Quartett nicht wegzudenken. Die Bratsche, die Viola, aber als Soloinstrument und in Begleitung eines Klaviers zu erleben, sei „ sehr selten, etwas ganz Besonderes und eigentlich nur in Holm zu hören.“ So begrüßte der Gastgeber, Jan-Ulrich Bernhardt, charmant die Gäste des Benefizkonzertes anlässlich der Kulturreihe „ars secumaris“ in der Halle. Damit machte er die rund 90 Gäste gespannt auf den Auftritt des „Duo Sonore“ mit Lucas Schwengebecher an der Bratsche und Nils Basters am Flügel.

Ganz besonders sei aber auch der Anlass für das Konzert, so Bernhardt, denn mit den erhofften Spenden solle die Initiative „Sternenkinder- Ruhestätte auf dem Friedhof in Holm“ der Hebamme Anke Krack unterstützt werden. Die Verbindung von der Arbeit einer Hebamme, die meist „nächtens“ stattfände und innovativer Ingenieurskunst, gelang dem Seniorchef durch die Geschichte der Wedeler Firma Hase, wo Techniker, Schorsch, nachts am Reißbrett die tollsten Konstruktionen auch für Secumar, entwickelt hätte, während seine Frau vielen tausend Kindern auf die Welt half, so Bernhardt.

Ernster waren die Worte von der Holmerin Krack, die von der Trauer der Mütter erzählte, die vor der 24. Schwangerschaftswoche ihre Kinder verloren hätten und bisher keine Ruhestätte für ihre „Sternenkinder“ in Holm fanden. Durch die Initiative, die auch von der Gemeinde Holm unterstützt wird, hoffe sie, mit Hilfe von Spenden, den Eltern einen trostreichen Ort für ihre Trauer zu geben.

Mit unglaublich schöner Musik bescherten die beiden vielfach ausgezeichneten Musiker den Musikkennern unter dem Titel „Viola trifft Klavier“ einen unvergessenen Abend. Viele von ihnen kannten die Viola tatsächlich nicht als Solo-Istrument. Still lauschten sie dem Klang der Bratsche, die von zart bis kraftvoll, von wild bis romantisch gespielt wurde. So bei der Suite für Viola solo Nr. 1 G-Dur von Johann Sebastian Bach (1685-1750).

Ein Hörgenuss waren die Partita Nr.1 B-Dur von Bach, die von Basters auf dem Flügel zelebriert wurde, wie auch sein Spiel mit Schwengebecher bei der Sonate op. 120 Nr.1 f-Moll von Johannes Brahms (1833-1897). Aufregend die fantasievolle Sonate von Rebecca Clarke (1886-1997). Ein Gast sagte: „Ich habe in den Tönen gebadet. Die Musiker haben nicht gespielt, sie haben Musik gemacht.“ Das Konzert erbrachte 1374 Euro für die Sternenkinder.