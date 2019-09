Humorvolle Premiere

Volksspielbühne präsentiert am 28. September die erste Rissener Comedy Nacht

24. September 2019, 16:00 Uhr

Hamburg-Rissen | Von Humor verstehen sie was. Das haben die Mimen der Volksspielbühne Rissen oft genug unter Beweis gestellt. Am kommenden Sonnabend, 28. September, dürfen sich die Plattschnacker nun einmal gepflegt zurücklehnen und die Unterhaltung ihres Publikums anderen überlassen – bei der Premiere der Rissener Comedy Nacht.

Präsentiert von der Volksspielbühne, gestalten gleich vier Comedians, bekannt aus Night Wash, dem NDR Comedy Contest und dem Quatsch Comedy Club, ab 20 Uhr den Abend in der Schule Iserbarg, Iserbarg 2.

Mit Kristina Bogansky (Foto) kommt rohe, ehrliche Stand-up Comedy aus Berlin nach Rissen. Sympathisch und autobiographisch zieht sie das Publikum in ihre Welt voller unerwarteter Erlebnisse. Als Alleinerziehende, also Mutter und Vater eines Teenagers, ist sie selten in ihrer Comfort Zone unterwegs, sondern eher da, wo es wehtut.

Laut, chaotisch, lustig – das ist Alicja Heldt. Geboren im vornehmen Danzig, aufgewachsen in Hamburgs Problemvierteln, beherrscht sie Hamburgisch, Möwisch und Ghettoisch und erzählt so aus ihrem Leben mit vollem Körpereinsatz, was durchaus auch mal unter die Gürtellinie gehen kann – verbal, versteht sich.

Don Clarke wurde in England geboren und wundert sich nach 30 Jahren in Deutschland immer noch über die Eigenheiten der deutschen Sprache. In über 1000 Shows von Flensburg bis nach München und von Köln bis nach Dresden begeisterte er in den letzten Jahren sein Publikum und hinterließ eine Schneise der Zwerchfellvernichtung, schreibt seine Agentur über den „Natural Born Comedian“. Schließlich Piero Masztalerz. Er ist eigentlich mehrfach ausgezeichneter Cartoonist und Comiczeichner. Doch der Cartoon Typ präsentiert seinen Humor auch in allen erdenklichen anderen Variationen: Er singt, liest und spielt. Und er macht etwas, was in dieser Form einzigartig ist: Er spricht sogar mit seinen skurrilen Comicfiguren, welche sich als eben so schlagfertig wie ihr Schöpfer erweisen.

Die Moderation übernehmen Thorsten Junge und Conny Picker. Karten kosten 10 Euro. Reservierungen online unter www.volksspielbuehne.de.