Humor mit Potenzial zum Nachdenken

Hacker und Sengbusch überzeugen im Reepi

28. August 2018, 16:00 Uhr

Irgendwie gelingt den beiden der Drahtseilakt zwischen akrobatischem Intellekt und zotiger Attitüde, die künstlerische Balance durch Poetry Slam, Comic und Kabarett – und das Publikum, das Viktor Hacker und Armin Sengbusch auf Einladung des Förderkreises Reepschlägerhaus in den Garten unter den Magnolienbaum zur Open-Air-Lesung gefolgt war, amüsierte sich. Mal laut lachend, mal hinter vorgehaltener Hand, weil nicht alles so ganz der Political Correctness entsprach – aber einfach urkomisch war.

Die beiden sind ziemlich schräge Vögel, schrammen aber nie unter die Gürtellinie ab, keine Schenkelklopfer-Witze, sondern höchstens sprachlich gut verpackte Szenen aus den Folgen von den so üblichen Besäufnissen auf dem Kiez. Hacker kennt den wie kaum ein anderer aus Gelegenheitsjobs als Türsteher, in die er vor vielen Jahren „mal so reingerutscht ist“ weil er nicht Nein sagen konnte. Daraus hat er seine eigene Philosophie und Psychotherapie im Umgang mit St. Pauli-Gästen entwickelt: „Ich kann aggressive Leute deeskalieren.“

Um gut gewappnet zu sein für seinen Nebenjob – eigentlich ist er Synchronsprecher –, geht er auch ins Fitnessstudio und guckt über die zu stemmenden Gewichte durchaus schon mal auf seine Nachbarschaft. „Die Götter erfanden das Beintraining, um uns für die Gründung von Pinneberg zu bestrafen“, räsoniert er und gibt das mit den Pinneberger Witzen ganz schnell an Sengbusch weiter. Der beschränkzt sich aber auch nur darauf, den Einfall eines Autofahrers mit PI-Kennzeichen in seinen Hamburger Heimatstadtteil Winterhude zu beschreiben, da beide befürchten müssen, Gegendarstellungen von erbosten Pinnebergern zu erhalten, die das gar nicht lustig finden.

Das Wedeler Publikum lacht sich halb schlapp und zieht auf Bitten von Freundeskreis-Vorstandsmitglied Joachim Röhrig dann fröhlich vereint vom Rasen unter dem Blätterdach des Magnolienbaums ins Innere des Reepschlägerhauses. Es ist nach dem kurzen Gewitter am Freitagabend doch plötzlich herbstlich kühl geworden. Drinnen echauffiert sich Sengbusch über die Mode der „Destroyed Jeans“. Wer oder warum kauft sich jemand zerissene Büxen, fragt er, der als erfolgreicher Poetry-Slamer oft reimt. Und was macht der oder die, wenn sie einen Mercedes erwerben will, kauft er / sie ihn dann ohne Kotflügel?

Machen Sie es gut, wünschen die beiden zum Abschied – und diskutieren darüber, was dann nun eigentlich gut gemacht werden soll. Ganz schön schwierig, so ein Humor mit Nachdenk-Potenzial.