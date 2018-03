Hotspots und Dachsanierung

Heute Abend tagt der Moorreger Gemeinderat / Antrag der CDU-Fraktion auf öffentliches WLAN

von shz.de

28. März 2018, 16:00 Uhr

Mal eben fix ins schnelle Internet sollen Interessierte künftig in Moorrege können. Das ist jedenfalls die Intention der CDU. Fraktionschef Georg Plettenberg (Foto) hat für die heutige Sitzung des Gemeinderats einen Antrag eingebracht, um ein öffentliches WLAN-Netz mit bis zu zehn Hot-Spots an gemeindlichen Einrichtungen einzurichten. Angedacht sind dabei unter anderem die Schulen, das Heimatmuseum, die Feuerwache und das Naturbad Oberglinde. Zuschüsse in Höhe bis zu 15 000 Euro gewährt der Bund, so Plettenberg. Da die Zuwendungen im sogenannten Windhundverfahren vergeben werden, also die schnellsten Geld erhalten, sei Eile geboten, heißt es in dem Antrag.

Auch eine Investition in den Restaurant-Trakt an der Mehrzweckhalle An’n Himmelsbarg an der Kirchenstraße steht auf der Tagesordnung. Bei einer Überprüfung wurde festgestellt, dass das Flachdach – wie auch bei der Turnhalle – sanierungsbedürftig ist. Ein Ingenieurbüro empfiehlt die Sanierung noch für dieses Jahr. Kosten: Etwa 163 000 Euro.

Die Gemeinderatssitzung findet im Sitzungssaal des Amtshauses, Amtsstraße 12, statt. Sie beginnt um 20 Uhr. Es gibt eine Einwohnerfragestunde. >

www.amt-gums.de