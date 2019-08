Horror-Unfall: Keine weiteren Ermittlungen

von Florian Kleist

15. August 2019, 18:46 Uhr

Bilsen | Sie hatten an der Unfallstelle gedreht und waren davon gefahren: Nach dem Horror-Unfall auf der Bundesstraße 4 bei Bilsen wird die Staatsanwaltschaft Itzehoe keine weiteren Ermittlungen gegen Autofahrer wegen unterlassener Hilfeleistung einleiten. Das berichtete Sprecher Peter Müller-Rakow gestern auf Anfrage unserer Zeitung. Grund dafür: Da bereits Polizisten an den Unfallfahrzeugen standen, sei für die Fahrer ersichtlich gewesen, dass weitere Hilfe nicht mehr erforderlich gewesen sei. Da so kein Anfangsverdacht der unterlassenen Hilfeleistung mehr bestand, seien die Ermittlungen eingestellt worden. Der Unfall hatte sich am 15. März ereignet. Ein BMW-Fahrer war aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr gefahren. Ein Video hatte die Sekunden nach dem Unfall mit zwei Toten gezeigt. Daraufhin hatten die Behörden angekündigt, das Material zu prüfen.