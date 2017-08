Fast wie in Berlin : Holmer Luft gibt es jetzt in Dosen

vergrößern 1 von 2 Foto: Fröhlig 1 von 2

Holm | „Was die Berliner können, können wir schon lange“, sagte Dieter Herrmann, Vorsitzender des Förderkreises Kultur und Brauchtum in der Gemeinde Holm. Er wiegt die Konservendose in der Hand, rollt die Banderole ab und klebt sie auf die Außenseite der Weißblechdose. „Inhalt: Holmer Luft – abgefüllt vom Museumsteam Holm“ steht auf dem Aufkleber, auf dem Herrmann das Datum vermerkt. „Früher gab es in Berlin Blechdosen mit der viel besungenen ,Berliner Luft’ als Souvenir. In Berlin ist die Luft ja nicht so gut wie bei uns“, erläutert Herrmann lachend. Zukünftig will er mit seinem Museumsteam Holmer Luft abfüllen, um Geschichte erlebbar zu machen.

Herrmann steht zusammen mit Museumsleiter Manfred Hasenjäger und August Kröger, der sich um die Digitalisierung der Ausstellungsstücke kümmert, an der Konservendosen-Verschließmaschine,deren Herkunft und Baujahr unbekannt ist. „Heute versteht kaum jemand, was diese Mechanik für eine Revolution gewesen ist“, sagt Herrmann während er die Dose samt Deckel in den Schraubstock einspannt. Er dreht an dem Rad, lässt die Dose rotieren, dann beginnt er mit dem Bördeln, dem Verschließen des Deckels. Nach wenigen Sekunden hält er die verschlossene Dose in der Hand. „Der Rand ist nicht so schön, aber ich bin da auch kein Experte“, sagt Herrmann. Er kennt die Konservendosen-Verschließmaschine noch aus seiner Kindheit. „Die hatten aber nur große Bauernhöfe und Krämerläden.“ Hasenjäger erinnert sich an seine Kindheit in Hagen bei Bad Bramstedt: „Ich musste mit dem Bollerwagen voller Dosen immer zum Schmied gehen. Das war in den 1960er Jahren so.“ Für den normalen Kunden bezahlbare Kühlschränke gab es damals nicht. Diese lösten erst in den 1970er Jahren die Konserven weitestgehend ab. „Vor allem wenn geschlachtet wurde, mussten Dosen produziert werden, weil plötzlich so viel Fleisch da war“, berichtet Herrmann von – auch wirklich so genannten – Schlachtfesten auf den Dörfern. „Die Älteren kennen das noch. Die Jungen können sich das meistens gar nicht vorstellen, dass es mal eine Zeit ohne Kühlschränke gab. Dabei ist das gar nicht lange her“, sagt Kröger.

Eine Getränkedose, die erste Bierdose, kam übrigens erst 1933, also fast 200 Jahre nach Erfindung der Konservendose auf den Markt, gibt es heute samt Getränk ab 20 Cent – Pfand nicht eingerechnet. Große Konservendosen mit Suppen oder Gemüse oft für weniger als einen Euro. „Die Dosen waren wirklich kostbar damals. Vor allem nach dem Weltkrieg“, sagt Hasenjäger. Wie viel damals eine Konservendose gekostet hat, wissen die drei nicht mehr. „Dass die Dosen aber immer wieder verwendet wurden, zeigt, dass es kein Wegwerfprodukt war“, sagt Herrmann und führt den Vorgang vor. Die Dose wird seitlich an der Maschine eingespannt und der Deckel samt Rand abgetrennt. „Zu bekommen wir sie gut, aber das Abschneiden müssen wir noch ein wenig üben“, so der Vorsitzende des Förderkreises. Doch auch früher wurden die Konservendosen ebenso bearbeitet. „Die Dosen wurden immer kürzer, bis sie ganz unten waren. Dann kam da Leberwurst rein, weil diese am verderblichsten war“, erinnert sich Hasenjäger. Geöffnet wurden die Dosen übrigens bis 1855 dem Beil, Hammer und Meißel oder einem großen Messer aufgebrochen. „Da viele ans Militär geliefert wurden, kamen auch Gewehre zum Einsatz. Denn das ist eher kurios: der Dosenöffner wurde erst 60 Jahre nach den Konservendosen erfunden“, erläutert Herrmann grinsend.

Sir John Franklin hatte 1845 das Ziel, die Nordwest-Passage zu finden. Die etwa 130 Männer hatten 15000 Kilo Fleisch, 11600Liter Suppe und 8000 Kilo Gemüse eingekocht in Dosen dabei. Damit war die Expedition besser vorbereitet als jede vor ihr. Und trotzdem kam keiner der Teilnehmer lebend zurück. Konservendosen wurden damals mit Blei verlötet. Der kanadische Anthropologe Owen Beattie hat drei der exhumierten Leichen der Expedition Haar- und Gewebeproben entnommen und festgestellt, dass ihre Bleiwerte um das 600-Fache erhöht waren. An den eingesammelten alten Konservendosen hat er auffällig oft unvollständige Lötstellen erkannt. Die versehentlich produzierten giftigen Bleibomben hatten die Überlebenschancen der von Skorbut, Tuberkulose und Lungenentzündungen geplagten Männer im Ewigen Eis zusätzlich verschlechtert.

Wenn Kinder ins Holmer Museum kommen, sollen sie sich selbst ihre „Holmer Luft“ in Dosen füllen und diese verschließen. „Wir haben auch viele Hochzeiten hier bei uns im Heimatmuseum und da könnten Lebenspartner ihre Ringe in Dosen packen oder ihre Eheversprechen und nach zehn Jahren mal schauen, ob diese noch gelten“, scherzt Herrmann. Auch kleine Geschenke können in den Dosen mit Kunststoffbeschichtung eingelagert werden. „Eine kreative Idee für Weihnachten oder Geburtstage“, ist Herrmann überzeugt. Zwei Dosengrößen sind im Museum vorrätig. Der Durchmesser beträgt exakt 99 Millimeter. „Das ist ein Standardmaß gewesen“, so Hasenjäger. Wer selbst entsprechende Dosen besitze, könne diese auch mitbringen und vor Ort selbst verschließen.

„Für Kinder ist das natürlich kostenlos, bei Erwachsenen freuen wir uns, wenn sie etwas in unsere Spendenbox werfen für unsere Arbeit“, sagt Herrmann. Die Dosen werden im Internet gekauft. „Das ist ja das Tolle, dass man mittlerweile fast alles bekommt“, so Hermann. Doch Geld will der Förderkreis mit den Dosen gar nicht verdienen. „Wir freuen uns, wenn jemand das einfach mal ausprobiert und sind gespannt, was alles verpackt wird. Es ist immer hilfreich, wenn Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar ist und man es ausprobieren kann“, erläutert Herrmann.

Die Konservendose wurde 1795 vom Pariser Konditor und Zuckerbäcker Nicolas Appert erfunden. 12.000 Goldfranc erhielt er von Napoleon Bonaparte für die Idee der Konservendose, mit der Nahrungsmittel haltbar gemacht wurden und sich die Soldaten ohne Plünderungen ernähren konnten. Bryan Donkin und John Hall eröffneten 1813 die erste Konservenfabrik und lieferten vor allem an die britische Armee. Nach dem Verschließen wurden die Dosen erhitzt, um die Lebensmittel haltbar zu machen. Sofern die Lebensmittel, wie zum Beispiel Gemüse, frisch verarbeitet und direkt abgefüllt werden, ermöglicht eine Konservendose die Bewahrung von Aroma und ungefähr der Hälfte der Vitamine über etliche Jahre. Die Mindesthaltbarkeit von fünf Jahren erreichen diese jedoch nicht, da laut Techniker Krankenkasse der Großteil der Vitamine innerhalb von drei Jahren abgebaut wird.

Geöffnet ist das Heimatmuseum Holm, Hauptstraße 14, sonntags von 13 bis 16 Uhr. In der liebevoll restaurierten alten Scheune an der Hauptstraße kann Holm seine eigene Geschichte durch eine überaus ansehnliche Sammlung von Exponaten aus längst vergangenen Zeiten erzählen. Die Kulisse für die verschiedenen Ausstellungsstücke bietet ein 300 Jahre altes Gulf-Ständerhaus, in dem das Heimatmuseum seit 2004 seine Heimat hat. Sonderführungen können mit Hasenjäger unter Telefon 04103-88872 und Herrmann unter Telefon 04103-6820 vereinbart werden.