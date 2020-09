Polizei bittet um Mithilfe : Holm: Weiterhin keine Spur von Markus Schmidt

Der 50-Jährige gilt nach wie vor als vermisst — seit fast zwei Wochen. Die Polizei ermittelt weiter in alle Richtungen.

24. September 2020, 13:19 Uhr

Holm | Noch keine neue Spur von Markus Schmidt aus Holm. Der 50-Jährige ist am Mittwoch (16. September) als vermisst gemeldet worden. Er ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in seiner Gemeinde und seit Montagmorgen (14. September) nicht mehr gesehen worden. Bislang konnte Schmidt nicht gefunden werden. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte Sandra Fisching von der Polizeidirektioon Bad Segeberg gegenüber shz.de am Donnerstag (24. September).

Firsching sagte auch, dass die Polizei weiterhin auf öffentliche Unterstützung angewiesen sei. Der Vermisste ist 1,84 Meter groß und von schlanker Statur. Er trägt eine Brille und hat stark ausgeprägte Geheimratsecken. Zudem dürfte er blaugraue Schuhe der Marke Skechers tragen. Bekleidet ist er vermutlich mit einer blauen Jeans, schwarzem Gürtel, weinrotem Shirt und blaugrauer Jacke. Näheres zur Bekleidung ist nicht bekannt. Der Vermisste soll mit einem schwarzen Mountainbike des Herstellers Bergamont unterwegs sein, das über einen auffälligen Lenker verfügt.

Der 50-Jährige bedarf der medizinischen Hilfe. Wer den Vermissten gesehen hat oder etwas über seinen Verbleib sagen kann, wird gebeten, die Polizei unter der Rufnummer 110 zu verständigen.

Auch interessant: Am Donnerstag, 17. September, hat die Feuerwehr Holm weite Gebiete der Gemeinde nach ihrem Kameraden abgesucht.

