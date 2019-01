Himmlische Nacht der Tenöre

Opernsänger auf Jubiläumstournee

von Finn Warncke

30. Januar 2019, 16:00 Uhr

Die Wedeler Christuskirche steht am Donnerstag, 28. Februar, ganz im Zeichen dreier Tenöre. Georgios Filadelfefs, Boris Taskov und Georgi Dinev nehmen ihre Zuschauer mit auf eine musikalische Reise nach Italien, dem Mutterland großer Opernkomponisten. Das geht aus der Konzertankündigung hervor. Aktuell befinden sie sich auf ihrer Jubiläumstournee. Seit 15 Jahren geben die Tenöre klassische Stücke zum Besten.



Künstler aus berühmten Opernhäusern





Der Grieche Filadelfefs und die zwei Bulgaren Taskov und Dinev kommen aus den berühmtesten Opernhäusern Bulgariens: den Philharmonien in Sofia, Plovdiv, Stara Zagora und Ruse. Bei ihrem Konzert werden sie von einem Kammerorchester begleitet. Gemeinsam liefern sie etwa zwei Stunden lang eine Hommage an bedeutende musikalische Meisterwerke, heißt es weiter. Im Mittelpunkt steht dabei nur die Musik und der Gesang. Kostümshow und aufdringliche Effekthascherei? Fehlanzeige. Viel mehr sollen die Zuschauer das Zusammenspiel der drei Tenöre mit dem Kammerorchester genießen. Neli Hazan (Violoncello), Evgenia Palazova (Violine), Valentina Vassileva-Diladelfefs (Piano) und Milena Ivanova (Violine) werden neben den Sängern sitzen. So können die Zuschauer ihnen ebenfalls beim Spielen zusehen.

Vor allem die italienische Lebensart soll während des Konzerts zum Ausdruck kommen. Temperamentvoll, leidenschaftlich und mit überschwänglicher Freude werden Stücke von Giuseppe Verdi, Ruggero Leoncavallo, Ernesto De Curtis oder Giacomo Puccini vorgetragen. Unter anderem bekommen die Konzertbesucher Arien wie „E lucevan le stelle“, „Domanda al ciel“, „Ave Maria“ oder „Nessun Dorma“ zu hören. Gerade letzteres hat in jüngster Zeit Einzug in die populäre Musik erhalten.

Seit dem 18. Dezember touren die Tenöre quer durch Deutschland. Bis zum 3. März sind sie noch unterwegs. Nun machen die Künstler in zirka vier Wochen Halt in der Rolandstadt. Der Vorverkauf für Tickets ist bereits in vollem Gange. Karten für das Konzert der Himmlischen Tenöre gibt es für 27,90 Euro. Sie sind im Kirchenbüro, Feldstraße 32, der Buchhandlung Steyer, Bahnhofstraße 46 oder dem Glimmstengel, Rathausplatz 34, erhältlich. Die Karten können ebenso unter Telefon (01 80) 6 05 04 00 oder bestellt werden.