Himmelmoor: Stadt schließt die Parkplätze

von Claudia Ellersiek

23. März 2020, 16:43 Uhr

Quickborn | Nach dem Ansturm von Ausflugsgästen auf das Quickborner Himmelmoor am vergangenen Wochenende hat die Stadtverwaltung gestern die Schließung der Parkplätze vor dem Torfwerk an der Himmelmoorchaussee verfügt. Mit Gittern soll die Durchfahrt bis auf Weiteres unmöglich gemacht werden. Wer sich an die neue Vorgabe nicht hält, muss damit rechnen, dass sein Fahrzeug abgeschleppt wird, wie Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) mitteilte. Damit soll verhindert werden, dass die Besucher erneut ihre Autos dicht an dicht abstellen und so die Abstandsregelungen aushebeln. Am Wochenende hatten Nachrichten von dem überfüllten Parkplatz in den sozialen Netzwerken die Runde gemacht und für Unverständnis gesorgt. Seite 2