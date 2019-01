Hilfe für obdachlose Menschen

Schülerinnen der Gemeinschaftsschule Moorrege stellen als Abschlussprojekt Spendenaktion auf die Beine

von Finn Warncke

26. Januar 2019, 16:00 Uhr

Über Hamburg und den Kreis Pinneberg ist der Winter hereingebrochen. Schnee, eisiger Wind und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt machen es teils unangenehm, überhaupt vor die Tür zu gehen. Wohl dem, der ein wärmendes Dach über dem Kopf hat. Doch das ist nicht jedem Menschen vergönnt. Vor allem in Hamburg gibt es zahlreiche Menschen, die obdachlos auf der Straße leben. Ein Unding. Finden zumindest die drei Schülerinnen Lenie Wenzel, Merle Hamann und Alina Röttger. Sie wollen helfen.

Deshalb haben die drei Mädchen der neunten Klasse an der Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg (Gemsmo) ein Hilfsprojekt für Obdachlose auf die Beine gestellt. „Wir haben zuerst überlegt, ob wir mobile Unterkünfte bauen“, sagt Wenzel. Das sei aber versicherungstechnisch schwierig gewesen, erläutert Björn Schwientek. Er betreut das Projekt seiner Schülerinnen. Es ist Teil der Abschlussprüfung. Statt der Unterkünfte hätten Wenzel, Hamann und Röttger schnell gewusst, was für die Menschen auf der Straße vor allem von Nöten sei: winterfeste Kleidung. „Die Mädchen haben extra dafür mit den Menschen in Hamburg gesprochen“, berichtet Schwientek. So ist die Idee einer Spendenaktion entstanden. Drei Monate haben die Schülerinnen in die Planung investiert.



Aufruf über soziale Medien





Familien, Freunde und Bekannte wurden mobilisiert, für die Aktion zu werben – vor allem in den sozialen Medien. Flyer wurden verteilt. Auch in unserer Zeitung starteten die Mädchen einen Aufruf. „Eigentlich waren drei Monate trotzdem etwas zu wenig Zeit“, sagt Wenzel. „Die Mädchen hatten ehrlich gesagt Angst, dass keiner vorbeikommen würde“, fügt Lehrer Schwientek an.

Doch die Sorgen der drei Schülerinnen waren unbegründet. Allein am Spendentag seien zahlreiche Hilfsbereite vorbeigekommen. „Die ganze vorherige Woche konnten und wurden auch schon Spenden abgegeben“, sagt Schwientek. Nun lagern haufenweise Mützen, Handschuhe, Decken, Schlafsäcke, Isomatten und sonstige Hilfsmittel in der Schule. In der kommenden Woche sollen die Sachen an die Menschen auf der Straße verteilt werden. „Wir fahren mit mehreren Autos in die Stadt“, berichtet Hamann. Spenden, die übrig bleiben, wollen die Mädchen an dafür vorgesehene Einrichtungen abgeben. „Ansonsten wissen sicherlich auch einige der obdachlosen Menschen, wo noch Hilfe benötigt wird“, erläutert Schwientek. Der Lehrer ist von seinen drei Schülerinnen beeindruckt. Idee, Planung, Umsetzung und Organisation seien völlig eigenständig entwickelt worden. Lediglich die eine oder andere Hilfestellung sei während des Projekts nötig gewesen.