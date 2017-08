30. Grillfest : Hetlinger Chöre singen gemeinsam

vergrößern 1 von 1 Foto: Kirsten Heer 1 von 1

Hetlingen | Im vergangenen Jahr hatten die Mitglieder des Männergesangvereins Eintracht von 1884 Hetlingen auf eine Kostprobe ihres Gesangs beim traditionellen Grillfest verzichtet. Darüber waren die Gäste damals sehr enttäuscht. In diesem Jahr freuten sie sich umso mehr über die bravouröse Gesangseinlage auf der Tenne vom Obsthof Schuldt in Hetlingen am letzten Freitag. Die Eintracht lieferte den Gästen zum 30. Grillfest überraschenderweise auch noch eine Premiere, denn zum ersten Mal sang der Männerchor mit dem Frauenchor des MGV Hetlingen, den „Marsch Mel(l)os“, gemeinsam.

Leiter Olaf Polenske hatte mit beiden Chören separat die Lieder „Feste soll man feiern, wie sie fallen“ von Franz-Josef Otten und ein Kosaken-Lied mit einem russischen Fantasienamen einstudiert. Das Ergebnis, als alle Stimmen das erste Mal zusammen ertönten, war ganz wunderbar. Sehr sensibel von Polenske in piano bis forte dirigiert, setzten nacheinander die Stimmen ein und ergaben einen so berührenden Klang, dass die Zuhörer begeistert eine Zugabe forderten. Zur Freude aller stimmte der Chor noch einmal das Lied der Don Kosaken an. Viele Gäste wünschten sich mehr gemeinsame Auftritte vom neuen „gemischten Chor“ des MGV Hetlingen für die Zukunft.

Insgesamt war das Grillfest mit mehr als 350 Besuchern im Laufe des Abends wieder ein großer Erfolg. Es zählt in Hetlingen zu einem der beliebtesten Feste für Jung und Alt. Die Erwachsenen wurden vom Vorsitzenden Reiner Sievers mit einem Schnaps begrüßt, die Kinder mit Waffeln am Stand der „Marsch Mel(l)os“ verwöhnt. Für die absolut reibungslose Versorgung der Gäste hatte wie gewohnt der Festausschuss mit dem bewährten Team um Diana Sievers mit Tim Pahl, Hans-Albert Krüger, Christian Lührs, Wolfgang Krüger und Nina Berg gesorgt. Bis zur letzten Minute hatten sie an der Organisation gearbeitet und schafften es, dass alle Helferplätze am Weinstand, am Bierwagen und an der Cocktailbar ausreichend für den großen Ansturm der Besucher besetzt waren.

Wie in jedem Jahr stand der riesige Grill im Mittelpunkt des Abends. Fachmännisch wurde hier von fünf Chormitgliedern und ihrem Dirigenten Polenske gegrillt. Überall standen und saßen die Besucher des Grillfestes zusammen, freuten sich über ein Wiedersehen, klönten, tranken, genossen das Essen und amüsierten sich. Bis spät in die Nacht wurde gefeiert und zur Musik von DJ Markus Blanke aus Wedel ausgelassen getanzt.

von Kirsten Heer

erstellt am 07.Aug.2017 | 12:00 Uhr