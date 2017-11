Finanzausschuss : Hetlingen weiter tief in den roten Zahlen

vergrößern 1 von 2 Foto: Heinke Ballin 1 von 2

von Heinke Ballin

erstellt am 30.Nov.2017

Hetlingen | Genau das Thema, was nahezu jedem Hetlinger die Sorgenfalten auf die Stirn treibt, stand auf der Tagesordnung des Finanzausschusses unter Vorsitz von Alexandré Thomßen (CDU): Die Finanzen der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2018. Und die bewegen sich nach wie vor tief in den roten Zahlen, wie der zuständige Verwaltungsbeamte Horst Tronnier vom Amt Geest und Marsch Südholstein (Gums) bekannt gab. Das wird sich – trotz einer erhöhten Gewerbesteuereinnahme – auch in den nächsten Jahren nicht ändern.

Doch bei den dicksten Brocken, die die kleine Elbgemeinde vor sich herschiebt, scheint sich etwas zu bewegen. Die Heimaufsicht, so berichtete Bürgermeisterin und Finanzausschussmitglied Monika Riekhof (CDU), hat bestätigt, dass die Kindertagesstätte um einen weiteren Container größer werden darf. Immerhin stehen 21 neue Kinder auf der Warteliste und keiner wolle, dass diese Jungen und Mädchen zukünftig in auswärtigen Kitas untergebracht werden, denn auch die seien bereits „knackevoll“.

So könne Hetlingen aber damit rechnen, dass der Anbau 2019 in Angriff genommen werde. Jetzt warte die Gemeinde auf eine Bewilligung der Kreisfördergelder – und das obwohl die Kreisverwaltung bereits verlauten ließ, dass es „für defizitäre Gemeinden keine Fördergelder“ gebe. Dann sei aber fast keine kleine Gemeinde mehr in der Lage, ihre Kindertagesstätte zu erweitern und auszubauen und dem Rechtsanspruch der Bürger auf einen Kindergartenplatz nachzukommen.

Und die Unterbringung der Kinder in auswärtigen Kitas koste immerhin 600 Euro für einen Krippenplatz und 300 Euro für einen normalen Kindertagesstättenplatz. Derzeit stehen vier Container für die Kita-Kinder zur Verfügung, Kosten für die Miete 1024 Euro im Monat.

Weiter empfiehlt der Finanzausschuss, 2018 die Mittel in Höhe von 75.000 Euro für einen neuen Kunstrasenplatz als Bolz- und Pausenplatz für Schule und Kita bereit zu stellen.



Unsicherheit über Amtsrathaus-Kosten

In allen anderen Bereichen muss Hetlingen sparen, sparen und nochmal sparen, so der Tenor. Und das stinkt den Gemeindevertretern besonders: Die Kreisumlage steigt auf 39 Prozent der gemeindlichen Einnahmen. „Der Kreis stößt sich damit gesund und wir bleiben auf den Kosten sitzen, die wir hier für die diktierten Maßnahmen wie Schule, Kita oder Flüchtlingshilfe erbringen müssen.“

Bürgermeisterin Riekhof erzählte von einem Treffen der Bürgermeister der Gemeinden in der Region, die alle unter der Last der kommunalen Kosten ächzen. Sie wollten sich gemeinsam an Kreis und Land wenden, damit die Umlagen auf ein erträgliches Maß gesenkt werden, denn „Kosten und Arbeit werden auf kommunaler Ebene geleistet“, betonte Riekhof.

Unsicherheit herrscht in Hetlingen auch darüber, was mit dem nun beschlossenen Bau des neuen Amtsrathauses auf sie zukommt: Eine hohe Dauermiete oder ein kräftiger Anteil der Baukosten?

Entschieden wird über die vom Finanzausschuss empfohlene Haushaltssatzung für das Jahr 2018 bei der nächsten Sitzung der Gemeindevertreter am Donnerstag, 14. Dezember. Die öffentliche Sitzung im Schulungsraum der Feuerwache in der Hauptstraße 63 beginnt um 20 Uhr.