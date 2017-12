Herzenswünsche kosten kaum Geld

vergrößern 1 von 2 Foto: Fröhlig (2) 1 von 2

„Ein Bürgermeister hat so viele Hüte und Mützen auf, warum nicht auch mal die vom Nikolaus“, scherzte der Heistmer Bürgermeister Jürgen Neumann (CDU) bei der Seniorenweihnachtsfeier im Hotel Lindenhof. Mit knallroter Kopfbedeckung verteilte er die Präsente an die 31 Kinder aus dem Schulchor. „So viele waren es noch nie. Vielleicht hat sich rumgesprochen, was für tolle Präsente wir haben“, zeigte sich Neumann bestens gelaunt.

Mit Weihnachtsliedern, Gedichten und ihrer Interpretation des lebendigen Adventskalenders stimmten die Mädchen und Jungen die etwa 120 Besucher auf die Weihnachtszeit ein. „Wir haben etwa 400 Einwohner, die älter als 70 Jahre sind, eingeladen. Wenn alle kommen würden, müssten wir in die Turnhalle umziehen. Hier finden wir die Atmosphäre aber angenehmer“, sagte Neumann.

Um Wünsche, die arm oder reich machen, ging es in der aus Dänemark stammenden Geschichte, die Pastorin Vivian Reimann-Clausen vortrug. „Weihnachten geht es nicht nur um materielle Wünsche, sondern vor allem um Wünsche des Herzens. Um diese zu erfüllen, braucht es oft nicht viel Geld.“

Nach der gemeinsamen Kaffeetafel trat der Chor Vocalis auf. Danach gab es humorige Geschichten zum Advent. Mit „Stille Nacht, heilige Nacht“ endete die Seniorenweihnachtsfeier. „Wir wollen nicht zu viel Programm haben, denn den meisten Senioren ist vor allem das gemeinsame Klönen wichtig“, sagte Neumann. Traditionell erhielten die Gäste beim Abschied einen Kalender der Kirchengemeinde und einen von der Gemeinde gespendeten Stollen.