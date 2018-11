Heißer Jazz in der Marsch

Landfrauenverein und Kulturverein verwöhnten 120 Gäste mit Musik und Plattdeutschem im Haseldorfer Hof

30. Oktober 2018, 16:00 Uhr

Ganz im Sinne ihres Anspruchs , „gut gelaunt und mit Volldampf“ dem Publikum mit stilechtem Big Band Hot Jazz einzuheizen, agierten die zehn Musiker der Louisiana Syncopators mit hoher Professionalität auf der großen Bühne des Haseldorfer Hofes. Der Saal wurde am Sonnabend den gemeinsamen Gastgebern Landfrauenverein Haseldorfer Marsch und Kulturverein Haseldorfer Marsch unter dem Vorsitzenden von Udo Prinz von Schoenaich-Carolath-Schilden zur Verfügung gestellt. Als Eigentümer, der auch als jahrzehntelanger Förderer des Schleswig-Holstein Musik Festivals bekannt ist, übernahm er zudem noch die Gema-Gebühren für diese Veranstaltung.

Kulturverein-Vizechefin Lena Krohn hatte den Kontakt zu den Hamburger Musikern hergestellt. Rund 120 Gäste wollten sich diesen musikalischen Leckerbissen nicht entgehen lassen und wurden in ihren hohen Erwartungen nicht enttäuscht. Vom ersten Moment an nahmen die Louisiana Syncopators ihre Gäste mit auf eine rasante, mitreißende und berührende musikalische Reise. Von Bandmitglied Harald Löffler, der am Banjo brillierte, sang und auch Arrangements für die Musiker schreibt, wurden die Zuhörer mit lockeren Sprüchen über die Musik informiert und erfuhren so, dass die Herzen der Musiker für den Hot Jazz der 1920er und 1930er Jahre schlage. Der Funke dieser Begeisterung sprang etwa beim Foxtrott aus den Ballrooms, dem Hot Jazz der dunklen Chicagoer Spelunken, traurigem Blues, Stomps oder wunderschönen Balladen knisternd über.

Dass Louis Armstrong ein absoluter Favorit der Big Band ist, die ihrem Namen mit vielen jazztypischen Synkopen, die diese Musik zum Swingen bringt, alle Ehre machen, war nicht zu überhören. Bekannte Lieder von ihm wurden von Sänger und Schlagzeuger Harald Auls mit seiner Reibeisen-Satchmo-Stimme wunderbar interpretiert. Dafür erhielt er ebenso wie die anderen Musiker mit bravourösen Soli immer wieder Zwischenapplaus. Mit heißen Rhythmen, die in die Beine gingen, und der Musik für die Seele – „Get Rhythm in your feet and music in your Soul...“, dem Motto der Band – zogen die Musiker Charlie Genwo, und Michael Hartmann (beide Tropete), Carsten Nehring (Trombone), Uwe Lütgen und Eddi Rode (Saxophone), Jo Claussen-Seggelke (Sax und Klarinette), Klaus Einfeldt (Tuba und Sousaphone) und Joachim Krumsieck (Piano) das Publikum von ihren Sitzen. Nach dem letzten Lied „Das Herz von St. Pauli“ von Hans Albers gab es Standing Ovations. Die galten auch dem Plattsnacker Manni Eckhof, der in einer durchaus gelungenen Kombination mit der Musik der Louisiana Syncopators zwischendurch Geschichten auf Platt vorlas. Das befreite Lachen nach den lebendig vorgetragenen Texten fügte sich mühelos in das temperamentvolle Gesamtbild des Abends.