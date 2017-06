Erneuter Kraftakt : Haushaltsausgleich: Wedel sucht wieder nach Millionen

Wedel | Weiter keine Entspannung der Finanzsituation in Wedel: Laut Cockpit-Bericht und einem Blick auf die Haushaltsplanung für 2018 ist die Rolandstadt weit von dem selbst gesteckten Ziel entfernt, pro Jahr mindestens eine Million Euro Überschuss hinzulegen, um nach und nach das 29-Millionen-Steuerloch zu stopfen. Stand Anfang dieser Woche muss Stadtkämmerer Volkmar Scholz mit einem Minus von 1,8 Millionen Euro für 2018 umgehen. Zudem droht die knappe Million, die unterm Strich von 2017 stehen sollte, aktuell auf 90.000 Euro abzuschmelzen. Die Versuche, beim Minus gegenzusteuern, stießen bei der Politik auf wenig Gegenliebe.

Laut Scholz, der die Zahlen Montagabend im Finanzausschuss vorstellte, hat die neue Negativentwicklung zwei Ursachen. Zum einen muss Wedel aufgrund gestiegener Aufwendungen deutlich mehr Beihilferückstellungen für Pensionäre leisten als ursprünglich veranschlagt. Die Rede ist von 3,6 Millionen Euro bis Ende 2018. Zum anderen haben satte Steuereinnahmen für die Stadt aus starken Quartalen 2016 und dem laufenden Jahr ihre Schattenseiten. Sowohl die Kreisumlage als auch die Finanzausgleichsumlage steigen für Wedel aufgrund der guten Einnahmesituation.

Die Verwaltung hat indes bereits gerechnet und zumindest die Ausgangslage für die Haushaltsplanung 2018 ins Plus gedreht: auf 1,022 Millionen Euro, also einen Betrag gerade so über der angestrebten Marke. Dafür müssten allerdings die satt im sechsstelligen Bereich liegenden Jahresabschlüsse 2015 und 2016 nachträglich deutlich verschlechtert werden. Zudem sollen die Stadtwerke ihren gesamten Gewinn 2017 an die Stadt abführen. Und auch Grundstücksverkäufe am Langenkamp oder im Businesspark rechnet die Kämmerei mit in die Einnahmeseite von 2018.

CDU-Fraktionschef Michael Kissig kritisierte diesen Ansatz scharf: „Ich bin gelinde gesagt entsetzt, dass wir zu keinem Lösungsansatz kommen, der unser Problem angeht: dass wir nämlich mehr ausgeben als einnehmen.“ Seit sechs Jahren gebe es immer wieder Aufwendungen in Millionenhöhe, die vorher nicht kalkuliert gewesen seien. In der Zeit habe Wedel praktisch keine Möglichkeiten der Haushaltskonsolidierung umgesetzt, sondern lediglich Steuern erhöht. Die Jahresüberschüsse seien nicht ohne Grund geplant, sondern um Wedels Defizit abzubauen. Kissig wehrte sich dagegen, diese dann „einfach rückwirkend wieder rauszurechnen“ und sprach von bloßem „Financial Engineering“ und „Schönrechnen“.

„Wir rechnen hier nichts schön“, verteidigte Bürgermeister Niels Schmidt die Rathaus-Strategie. „Doch“, kam es gleich von mehreren Fraktionsseiten. Die Rechnung und Darstellung diene der Transparenz, so Schmidt. Es sei zudem auch erst Mitte des Jahres: „Es kann sich noch viel ändern“, so der Bürgermeister. Die Skepsis aber blieb. Kissig überlegte laut, statt der angestrebten Genehmigungsfreiheit einfach einen unausgeglichenen Haushalt vorzulegen. „Damit stellen wir uns dem Problem und fangen endlich an zu diskutieren, wie wir damit umgehen.“ Auch SPD-Fraktionsvorsitzende Sophia Jacobs-Emeis sagte: „Ich weiß nicht, ob ein bisschen Druckaufbau nicht vielleicht hilfreich wäre.“

Grünen-Fraktionschef Olaf Wuttke wollte zunächst in der Fraktion diskutieren, ob seine Partei mit dem Rechenvorschlag der Verwaltung einverstanden ist oder nicht. Schmidt sagte eine detaillierte Vorlage für die nächste Sitzung zu. „Dann bitte mit echten Alternativen, die zeigen, was passiert, wenn wir es nicht so machen“, so Wuttke.

von Oliver Gabriel

erstellt am 21.Jun.2017 | 12:00 Uhr