Hasenbusch: Pfusch der 1970er Jahre

von Knuth Penaranda

24. August 2018, 14:57 Uhr

Der Hasenbusch in Elmshorn: Diese Landesstraße befindet sich in einem so desolatem Zustand, dass die Stadt Angst haben muss, dass ihre diese Straße auseinander fliegt. Grund: In der Vergangenheit wurde gepfuscht. Der Hasenbusch wurde in den 1970er Jahren nicht ordnungsgemäß gebaut. Wie aktuelle Untersuchungen jetzt gezeigt haben, fehlen die Binder- und Deckschicht als Unterbau der Straße komplett. Die Politik hat beschlossen, dass der Hasenbusch – inklusive Geh- und Radweg – von Grund auf saniert wird. Mit den Arbeiten soll im kommenden Jahr begonnen werden. Seite 5