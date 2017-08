Grausiger Fund in Rissen : Hamburg: Leichenteile an der Elbe entdeckt

vergrößern 1 von 1 Foto: Bastian Fröhlig 1 von 1

Rissen | Am Elbufer in Rissen, zwischen Wedel und Hamburg, sind Leichenteile entdeckt worden. Nach ersten Medienberichten der Hamburger Morgenpost ereignete sich der grausige Fund am Donnerstagmorgen, nur wenige Meter Luftlinie von der Wasserkante entfernt.

Der Fundort befindet sich fast direkt an der Grenze zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein. Das Gebiet ist dünn besiedelt. In der Nähe des Fundorts liegt ein bei Ausflüglern beliebter Parkplatz. Zwei Körperteile seien angeschwemmt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Polizei gehe von einem Tötungsdelikt aus, die Mordkommission ermittle.

Die Polizei hat den Bereich um den Fundort weiträumig abgesperrt. shz.de ist vor Ort. Weitere Informationen folgen in Kürze.

erstellt am 03.Aug.2017 | 13:27 Uhr