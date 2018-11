Hallenbrand: 200 000 Euro Schaden

von Christian Brameshuber

20. November 2018, 15:27 Uhr

Ein technischer Defekt an einem Radlader hat nach Polizeiangaben den Brand einer Maschinenhalle in Klein Offenseth-Sparrieshoop ausgelöst. Fünf Wehren mit mehr als 70 Einsatzkräften konnten am Montag ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Gebäude des Bauernhofs verhindern. Menschen und Tiere wurden nicht verletzt. Den entstandenen Sachschaden gab die Polizei gestern mit etwa 200 000 Euro an. Erste Schätzungen waren von 500 000 bis 800 000 Euro ausgegangen. Seite 5