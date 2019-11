Halle wird zum Hexenkessel

Wedeler Rettungsschwimmer richten zweitgrößte Schwimmveranstaltung des Landes mit 650 Teilnehmern aus

Avatar_shz von shz.de

04. November 2019, 18:38 Uhr

Wedel | Ein Wochenende ganz im Zeichen des Schwimmens: Fast 650 Schwimmerinnen und Schwimmer in 130 Mannschaften aus Deutschland und Dänemark lockte die Schwimmveranstaltung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Wedel im Jubiläumsjahr an die Elbe. Alles begann im Jahr 1969. Die DLRG Wedel wollte erstmals einen kleinen regionalen Wettkampf ausrichten. Nach nun genau 50 Jahren wurde daraus die zweitgrößte Schwimmveranstaltung des Landes mit regelmäßig hunderten von Teilnehmern.

Am eigentlichen Wettkampftag, am Sonnabend, wurde die Wedeler Schwimmhalle zum Hexenkessel, als die Mannschaftskameraden und Betreuer ihre Schwimmer lautstark anfeuerten, kaum dass der Start erfolgt war. Traditionell startete der Schwimmwettbewerb mit den typischen Einzeldisziplinen. Der Vormittag war dabei den Kindern vorbehalten. Außer klassischen Disziplinen, wie dem Brustschwimmen und dem Kraulen, gehören immer auch das Schwimmen mit Rettungsgurt oder das Abschleppen einer Puppe zum Pflichtprogramm. Letzteres um das Retten einer Person zu simulieren. Auch das Kleiderschwimmen und das Hindernisschwimmen, bei dem in der Mitte der Bahn ein Netz gespannt ist, unter dem die Schwimmer durch- tauchen müssen, simulieren den Einsatz bei einer echten Menschenrettung.

Der Höhepunkt jeder Veranstaltung ist die Austragung des Rolandpokal-Wettbewerbs. 27 Frauen- und Männermannschaften hatten sich dafür in diesem Jahr gemeldet. Dabei gehen Schwimmer gemeinsam in fünf Altersgruppen als Staffel an den Start, angefangen bei einem Alter von zwölf Jahren bis hin zur sogenannten offenen Altersklasse. Auch hier geht um die DLRG-typischen Schwimmdisziplinen. Mit dabei ist auch das 25-Meter-Tauchen. Über den Gewinn des Roland-Pokalwettbewerbs freuten sich in diesem Jahr die beiden Mannschaften aus Norderstedt, die sowohl bei den Damen wie auch bei den Herren den ersten Platz belegten. Stolz nahmen die Mannschaften die begehrte Trophäe bei der abendlichen Siegerehrung entgegen.

Danach wackelte die Gebrüder-Humboldt-Schule, die als Unterkunft für die Auswärtigen diente, denn es hieß Partytime. Ein DJ sorgte für fetzige Musik zum Tanzen, für die Kinder wurde eine knifflige Suche im Bällebad organisiert. Wer wollte, konnte sich beim Bobbycar-Rennen mit anderen messen oder sich im Luftboxen üben.

„Eigentlich soll die Veranstaltung auch gar nicht so fürchterlich ernst genommen werden“, erklärte der stellvertretende Vorsitzende Philip Stockhusen. „Spaß soll immer im Vordergrund stehen.“ Kein Wunder, dass die Wedeler Schwimmveranstaltung bereits seit nun fünf Jahrzehnten fester Bestandteil im Jahreskalender vieler DLRG-Schwimmmannschaften ist.