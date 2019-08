Hafenhotel: Baubeginn noch 2019

Spatenstich für Herbst geplant / Einigung in juristischen Auseinandersetzungen in Sicht

von Oliver Gabriel

05. August 2019, 16:00 Uhr

Wedel | Möglicher Baubeginn im ersten Halbjahr 2017: So hatte es optimistisch bei der Vorstellung der Pläne für das Hafenhotel Wedel durch die Hamburger Hoteliersfamilie Hesse Anfang 2016 geheißen. Seither ist das Projekt am eigens geschaffenen Kopfplatz des neu gestalteten Schulauer Hafens über den Planungsstatus nicht hinausgekommen. Statt Baufirmen haben sich Behörden und Juristen an dem Hafenhotel abgearbeitet. Das soll noch vor Ende dieses Jahres ein Ende haben.

Auf Tageblatt-Anfrage hieß es gestern von Investoren-Seite: Man sei zuversichtlich, dass in diesem Herbst mit dem Bau begonnen werden kann. Verhandlungen mit den Bauträgern würden bereits laufen und seien kurz vor dem Abschluss. Mehr Auskünfte gab es nicht. Ähnlich schmal fielen die Informationen seitens der Wedeler Verwaltung aus. Baubeginn sei für dieses Jahr angestrebt. Auf Fragen nach dem Widerspruch gegen die Baugenehmigung und den Stand der Klage gegen den B-Plan für das Hotel hieß es gleichlautend: „Die Stadt Wedel äußert sich generell nicht zu laufenden Verfahren.“

Anders die, die diese Verfahren ins Rollen gebracht hatten, die Schneider Vermögensverwaltung und die Elbhöfe GmbH. Gegenüber unserer Zeitung sprach Geschäftsführerin Ursula Jöhnk von konstruktiven Verhandlungen mit dem Projekt-Träger. Wie berichtet hatten Schneider und die Elbhöfe als Eigner von Immobilien am Hafen 2017 ein Gutachten in Auftrag gegeben, das eine Verschlechterung des Hochwasserschutzes durch den Hotelbau aufzeigte. Der Investor wolle die Hinweise des Sachverständigen zum Flutschutz vollständig umsetzen, sagte Jöhnk jetzt auf Nachfrage. Geplant sei, dafür eine Nachbarschaftsvereinbarung abzuschließen. Man habe zugesagt, die Normenkontrollklage und den Widerspruch zurückzunehmen, „wenn damit alles in trockenen Tüchern ist“, so Jöhnk.

Zwar habe das Oberverwaltungsgericht im Klageverfahren die Eilbedürftigkeit als nicht gegeben, die Klage an sich jedoch als zulässig angesehen. Demnach müsse der Flutschutz im Rahmen der Baugenehmigung berücksichtigt werden, was laut Jöhnk jedoch nicht der Fall gewesen sei. Daher nun der Widerspruch.

Anfang Juni sei nun die Nachbarschaftsvereinbarung bereits praktisch unterschriftsreif gewesen. Was gefehlt habe, sei jedoch eine Garantie seitens der Stadt, dass die Feuerwehr Wartung und Betrieb eines Flutschutztors für die Tiefgaragen-Zufahrt übernimmt. Nach Jöhnks Informationen habe der Investor daraufhin umgeplant, um Ein- und Ausfahrt auf Niveau des bestehenden Hochwasserschutzes zu bringen und so ein Tor überflüssig zu machen.