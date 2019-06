Hafenfest feiert Geburtstag

Zur 20. Auflage drei tolle Tage mit großem Programm an Land und auf dem Wasser / Hauptact ist Singer-Songwriter Michael Schulte

von Inge Jacobshagen

07. Juni 2019, 16:00 Uhr

Wedel | Aus dem kleinen Stadtfest ist in zwei Jahrzehnten eine opulente Drei-Tage-Sause geworden: In diesem Jahr geht das Wedeler Hafenfest in seine 20. Runde. „Wir freuen uns, dass wir trotz anstehender Baumaßnahmen das Hafenfest-Gelände im vollen Umfang bespielen können, so dass sowohl an Land als auch im Hafenbecken an allen drei Tagen ein umfassendes Programm geboten werden kann“, sagt Claudia Reinhard, Geschäftsführerin vom Ausrichter Wedel Marketing. Von Freitag bis Sonntag, 14. bis 16. Juni, herrscht also wieder einmal Ausnahmezustand an und auf der Elbe.

Am Konzept haben die Veranstalter diesmal nichts verändert. Das kommt sehr gut an. Den beiden Bereichen Sport und Kultur auf der Wiese neben dem Willkomm Höft jeweils einen eigenen Tag zu geben, hat sich bewährt. Unter anderem zeigen Wedeler TSV, Yogaloft und Nandu mit Tennis-, Basketball-, Baseball-, Radfahr-, Yoga-, Pilates- und Parkourvorstellungen am Sonnabend, wie vielfältig das Angebot der Wedeler Sportvereine ist. Am Sonntag dann übernimmt die Kultur: Wedeler Jugendbeirat, Türkischer Elternbund und „Hand in Hand Worldschool“ sind nur drei von vielen weiteren Ausstellern.

Auch mit den zwei Aufführungsorten große Hauptbühne und kleine, intimere Kulturbühne fühlen sich sowohl die Künstler als auch das Publikum wohl. Hauptact auf der großen Bühne ist diesmal Singer-Songwriter Michael Schulte, der am Sonnabend ab 21 Uhr den Besuchern mit Hits wie „You Let Me Walk Alone“, sein ESC-Beitrag 2018 ist eine Hommage an seinen verstorbenen Vater, und aktuellen Songs wie „Back To The Start“ einheizt. Bodenständig, sympathisch, norddeutsch: Das sind die Markenzeichen des Sängers aus Buxtehude. Zwei Stunden vorher entert bereits „die Zukunft der neuen deutschen Songwriter-Szene“, der Berliner Sänger Benne, die Bühne und stimmt das Publikum mit seinen gefühlvollen Songs über die kleinen Dinge und großen Gefühle des Lebens auf seinen Nachfolger ein.



Börteboote und Pfahlewer zeigen sich





Auf der Hauptbühne wird das 20. Wedeler Hafenfest auch eröffnet, und zwar am Freitag um 21 Uhr von Bürgermeister Niels Schmidt und Stadtpräsident Michael Schernikau. Danach ist Party mit der Cover-Band Freestyle angesagt. Die Kulturbühne am Schulauer Hafen startet an dem Tag mit den Musikschulbands First Sense und Außenborder und beschließt die Nacht mit der Stewball Revival Band und nord*licht*tones.

Am Sonnabend geht es auf der Hauptbühne ab 13 Uhr mit dem Wedeler TSV, dem Sport- und Fitnesscenter Wedel, der Tanzschule Riemer, den Cheerleadern des SC Rist, der Dance Academy und dem Tanzstudio Roland weiter. Der Sonntag beginnt dort um 11 Uhr mit dem Gottesdienst. Danach zeigen das Akkordeon-Orchester, der Spitzerdorf-Schulauer-Männergesangverein und die Rock-Pop-Band „MiXedup“ ihr Können.

Wer die Internationale Tanzschule von Nancy Gomez, die Tanzgruppe „Bee tribe“ des Kijuz und Selfish sehen und hören will, kommt Sonnabend vor die Kulturbühne. Sonntag tritt dort der Chor der Altstadtschule, der Internationale Chor, die Trommelgruppe und die Hamburger Band Soulify auf.

Ist an Land schon jede Menge los, kommt es auf dem Wasser zum 20. noch dicker. Weil sie sich auf dem Wedeler Hafenfest so wohl fühlen, kommen die Helgoländer Börteboote diesmal gleich zu fünft. Am Sonnabend liest der ehemalige Helgoländer Bürgermeister Frank Botter auf einem von ihnen ab 18 Uhr aus seinem Buch „Helgolands Börteboote: Von der Schaluppe zum Rudder“. Auch der Besatzung des Pfahlewers Oderik von Oederquart hat die Stippvisite im vergangenen Jahr so gut gefallen, dass das Traditionsschiff in diesem Jahr alle drei Tage in Wedel festmacht. Zudem gibt es eine Segel-Regatta im Hafenbecken, Rundfahrten mit dem 110 Jahre alten Dampfschlepper Woltman und eine Sonderfahrt der Lühe-Schulau-Fähre zum obligatorischen Feuerwerk am Sonnabendabend.

Ganz neu ist in diesem Jahr das Entenrennen, das die beiden Lion-Clubs Hamburg-Klövensteen und Elbmarschen zugunsten von Schwimmunterricht für Kita-Kinder aus einkommensschwachen Familien veranstalten. 2000 gelbe Enten gehen am Sonnabend ab 16 Uhr an den Start. Zuvor können letzte Exemplare für 5 Euro erworben werden.