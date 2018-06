Hafenbetrieb: Wedel nimmt Fahrt auf

Investor stellt Konzept in Hafen AG vor / Ortstermin in Hamburger Anlage noch in diesem Monat / Traditionsschiffsanleger wird am 22. Juni eingeweiht

von Oliver Gabriel

09. Juni 2018, 16:00 Uhr

Im mittlerweile Jahre währenden zähen Ringen um eine Lösung für den Betrieb des neu gestalteten Schulauer Hafens kommt Bewegung: Nach ersten Gesprächen zwischen einer interessierten Betreibergruppe und der Verwaltung (unsere Zeitung berichtete) haben die Investoren erste Konzepte in der Wedeler Hafen AG vorgestellt. Eine Präsentation mit positivem Echo, so Bürgermeister Niels Schmidt gestern auf Tageblatt-Anfrage.

Zudem steht nun ein Fahrplan für das weitere Prozedere. Noch in diesem Monat will die AG eine Hafenanlage des potenziellen Betreibers in Augenschein nehmen. Sollte dieser Vor-Ort-Termin ebenfalls positiv verlaufen, dann soll eine auf Wedel zugeschnittene Konzeption in die politischen Gremien gehen und zeitnah nach der Sommerpause auch der Öffentlichkeit vorgestellt werden.



Entscheidung noch in 2018





Eine Entscheidung noch im laufenden Jahr ist laut Schmidt mit diesen neuen Entwicklungen nun realistisch und von den Interessenten auch gewünscht, so Schmidt. Wie Wedels Verwaltungschef Ende vergangenen Jahres durchblicken ließ, handele es sich bei dem Interessenten um „jemanden, der die Kompetenz und das Geld hat“, ein solches Projekt zu stemmen. Und der bereits eine Ponton-Anlage in einem Hamburger Hafen betreibe. Namen will Schmidt weiterhin nicht nennen. Der potenzielle Betreiber war wie berichtet nach zwei misslungenen Ausschreibungen selbst auf die Stadt zugekommen mit einem Konzept, das Sportboote neben Traditionsschifffahrt vorsieht.

Stichwort Traditionsschiffe: Auch da ist Bewegung drin. Am 22. Juni soll der neue Ponton, an dem die Oldtimer der Meere festmachen können, offiziell eingeweiht werden. Verzögerungen beim Betrieb erklärte Schmidt auf Nachfrage mit sicherheitstechnischen Problemen im Bereich des Übergangs zur Kaianlage. Diese seien mittlerweile gelöst. Eine Traditionsschiffe-Crew, die bereits früh Interesse an Anlegezeiten bekundet hatte, ist die des Ewers „Gloria“ aus Elmshorn. Der historische Frachtensegler hat denn auch für die zweite Augusthälfte wieder Wedel in seinem Plan für öffentliche Fahrten aufgenommen. Für zwei Rundfahrten sind noch Tickets zu haben.