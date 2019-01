Gutes Miteinander ist das Gebot

Mehr als 50 Gäste beim Neujahrsempfang des Kulturvereins Haseldorfer Marsch in der historischen Bandreißerkate

von shz.de

15. Januar 2019, 16:00 Uhr

Ein aufregendes Jahr mit vielen kulturellen Veranstaltungen ganz unterschiedlicher Art, kreativem Schaffen, Pflege der niederdeutschen Sprache, Pilates, Yoga, Hochzeiten und einem stets offenen Ohr für neue Ideen liegt hinter den ideenreichen Köpfen des Kulturvereins Haseldorfer Marsch. Am Sonntagnachmittag wurde eine positive Bilanz und die Aussicht auf ein ebenso vielfältiges Programm in den kommenden Monaten beim traditionellen Neujahrsempfang in der historischen Bandreißerkate gefeiert.

Trotz Grippewelle, der Vorbereitung einiger potenzieller Besucher auf ein Skatturnier und der Flut an anderen Neujahrsempfängen in der Region konnten der Vorsitzende des Vereins, Thomas Herion, seine Stellvertreterin Lena Krohn und das eingespielte Team mehr als 50 Gäste in der gemütlichen Kate zum Klönschnack bei Saft, Sekt und Selters begrüßen. Unter den Besuchern waren neben Vereinsmitgliedern auch Politprominenz aus der Region, wie Haseldorfs Bürgermeister Klaus-Dieter Sellmann (BfH) mit seinem Zweiten Stellvertreter Boris Steuer (SPD) und Haselaus Bürgermeister Peter Bröker (CDU). Aus Hetlingen kamen die Landtagsabgeordnete Barbara Ostmeier (CDU) und Kreistagsabgeordnete Sonja Wehner (CDU). Zu den treuesten Besuchern zählte auch diesmal der SPD-Bundestagsabgeordnete Ernst Dieter Rossmann . Und natürlich schaute auch Haseldorfs Ehrenbürger Heinz Lüchau wieder mit seiner Frau Margit vorbei. Sie hatte zur Freude aller 100 duftende „Bürgermeister-Makronen“ für den Empfang gebacken, die wie in den Jahren zuvor reißenden Absatz fanden.

Bewusst kurz war die Rede von Herion. Er dankte den Gästen für den regen Besuch der Veranstaltungen und hoffte, auch im nächsten Jahr wieder für jeden etwas Besonderes dabeizuhaben. Dabei wolle er besonders die Kinder in den Blick nehmen, so der Kulturchef. Diplomatisch und ein wenig kryptisch sprach er über die neuen politischen Kräfte in der Gemeinde und dankte Sellmann für dessen tatkräftige Unterstützung. Der Bürgermeister bedankte sich für die Einladung „in dem schönen Ambiente“. Allererstes Gebot für den Kulturverein sei ein „freundliches und gutes Miteinander mit allen Menschen“, betonte Herion.