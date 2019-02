Gute Resonanz auf Ideenwerkstatt

Bürger für Haseldorf und SPD wollen Bürger künftig zweimal im Jahr einladen

von shz.de

09. Februar 2019, 16:00 Uhr

Mehr Mitbestimmung – die Haseldorfer Regierungsparteien Bürger für Haseldorf (BfH) und die SPD machen Ernst damit. Etwa 60 Interessierte waren am Donnerstagabend zur Bürger- und Ideenwerkstatt in den Haseldorfer Hof gekommen, freute sich BfH-Sprecher Frank Schoppa. Moderiert wurde die erste Veranstaltung dieser Art gemeinsam von Daniel Kullig (BfH) und Michael Bauer (SPD). „Am Ende des Abends zeigten sich sowohl die Teilnehmer als auch die Veranstalter hochzufrieden“, sagte Schoppa.

Um nach der Kommunalwahl 2018 stabile Mehrheitsverhältnisse in Haseldorf herzustellen, hatten die beiden Parteien eine Zielvereinbarung beschlossen. Bürgermeister Dieter Sellmann (BfH) und sein Zweiter Stellvertreter Boris Steuer (SPD) zeigten gemeinsam die Inhalte der Dorfpolitik des ersten halben Jahres auf. Im Anschluss daran ging es um konkrete Ideen für die weitere Entwicklung der Gemeinde.

Eine lange Liste von Anregungen, Kritik und Vorschlägen zeige, wo der Schuh im Dorf drücke, heißt es in einer Erklärung. Auf der Wunschliste ganz oben stehen nach Auskunft Schoppas mehr Räume zur Begegnung, generationenübergreifende Angebote, mehr Raum für Kinderbetreuung und Funktionsräume, die sich vielseitig nutzen lassen. Wünschenswert sei zudem der Bau einer Aula für die Grundschule Haseldorfer Marsch.



Lärmbelästigung durch Touristen





Aber auch Sorgen plagen die Haseldorfer, wie beim Treffen abermals deutlich wurde. Genannt wird ganz vorne an der Dauerbrenner Lärmbelästigung durch den Tourismus- und Naherholungsverkehr, aber auch die Deichsicherheit in Zeiten des Klimawandels bewegt die Gemüter. Ein weiteres zentrales Thema war die Verbesserung von Fuß- und Radwegen sowie die Erhaltung historischer Bausubstanz. In den beiden Parteien sollen die eingebrachten Ideen und Vorschläge noch eingehender ausgewertet werden und dann in die entsprechenden Gemeindegremien eingebracht werden.

Die beiden Moderatoren Kullig und Bauer waren mit der Veranstaltung insgesamt sehr zufrieden. „Es hat uns große Freude gemacht, zu sehen, wie engagiert diskutiert und Ideen eingebracht wurden“, sagten sie unisono. Von den Besuchern seien viele konstruktive Vorschläge für die weitere Dorfentwicklung eingebracht worden. Wegen der positiven Resonanz im Dorf haben SPD und BfH angekündigt, die Bürger- und Ideenwerkstatt künftig zweimal pro Jahr anzubieten.