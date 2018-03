Grünes Licht für Elb-Arche-Etat

Ausbau der Kita vorerst nicht geplant / Klevendeicher Kinder werden künftig nicht mehr gleich behandelt

von shz.de

10. März 2018, 16:00 Uhr

Die evangelische Kindertagesstätte Elb Arche in Haseldorf war Thema der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde. Zur Sprache kamen die Bedarfsplanung der Kita, der Haushalt und eine eventuelle Bezuschussung durch die Gemeinde und die Frage nach der Aufnahme von Moorreger Kindern in die Elb Arche.

Die Bedarfsplanung sorgte für unterschiedliche Meinungen. Haseldorfs Bürgermeister Uwe Schölermann (CDU) argumentierte bezüglich eines Ausbaus: „Eine Erweiterung der Kita sollten wir nicht ins Auge fassen. Die Zahlen des Einwohnermeldeamts zeigen, dass ab dem Kindergartenjahr 2019/2020 die Anzahl von Kindern abnimmt. Im Jahr darauf werden es unter 100 sein.“ Thomas Hölck (SPD), Vorsitzender des Finanzausschusses, widersprach dieser Rechnung: „Wir sollten nicht kategorisch ablehnen, eine Erweiterung durchzuführen. Es entstehen immer Baugebiete, in denen sich Familien mit Kindern ansiedeln, und ich denke, das sollten wir jährlich betrachten.“ Schölermann reagierte: „Wenn wir aber ausbauen und weitere Plätze anmelden, dann können wir nicht nur die Hälfte belegen. Das geht nicht.“ Das Thema ist schlussendlich vom Ausschuss zur Kenntnis genommen worden.

Einigkeit herrschte in Sachen Haushalt und Bezuschussung der Kita. Der Ausschuss richtete die Anfrage an die zuständige Bearbeiterin des Fachbereichs Soziales und Kultur des Amtes, Kerstin Seemann, noch einmal zu prüfen, warum die Internet- und Telefonkosten für 2018 mit 410 Euro mehr im Vergleich zum Vorjahr veranschlagt wurden. Einstimmig wurde dann die Beschlussvorlage akzeptiert, in der es heißt: „Der Finanzausschuss empfiehlt/ Die Gemeindevertretung beschließt, dem evangelischen Kindergarten Elb Arche einen Zuschuss für das Jahr 2018 in Höhe von 236 498,43 Euro zu gewähren.“

Weiter ging es im Plan. Was tun mit Kindern aus dem Moorreger Ortsteil Klevendeich? Bisher wurden sie bezüglich einer Aufnahme in die Kita behandelt wie die Kinder aus Haseldorf und Haselau, unter Zahlung des gemeindlichen Kostenausgleiches seitens der Gemeinde Moorrege. Dies wird künftig nicht mehr so sein. Der Haseldorfer Finanzausschuss beschloss, dass die Klevendeicher Kinder nur bei freien Plätzen aufgenommen werden, wenn die Kinder aus Haseldorf und Haselau untergebracht sind. Denn Moorrege hat es auf Anfrage abgelehnt, sich an Investitionskosten für mögliche Kita-Erweiterungen zu beteiligen.