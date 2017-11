Bilder, die unter die Haut gehen : Gottfried Helnwein-Ausstellung im Barlach Museum

vergrößern 1 von 2 Foto: Sarah Falkenberg 1 von 2

Wedel | Er strahlt Ruhe aus. Gottfried Helnwein, schwarze Kleidung, schwarzes Stirnband, dunkle Brille, Totenkopfringe an beiden Händen. Cool, aber nicht unnahbar. Der gebürtige Österreicher und ehemalige Bürgerschreck unterhält sich freundlich mit Besuchern der Vernissage im Wedeler Ernst Barlach Museum. Er gibt geduldig Autogramme, blickt freundlich in die aufgeregten Gesichter seiner Bewunderer, die dicht an dicht im Obergeschoss des Museums stehen. Enorm ist die Anziehungskraft des radikalen, polarisierenden Künstlers, dessen Selbstporträt mit bandagiertem Kopf, die Augen mit Klammern verschlossen und einem zum Schrei geöffneten Mund vielen bekannt sein dürfte. Seine drastischen, aufwühlenden Malereien, Zeichnungen, Fotos und ein Film über ihn sind derzeit im Museum zu sehen.

Es geht dem 69-Jährigen darum, Schmerz, Verletzungen und Gewalt darzustellen, wovon vor allem Kinder betroffen seien. Er will aufrütteln, Bewusstsein schaffen. So zeigen Helnweins hyperrealistische Bilder verwundete Kinder, entstellt durch Blut, Wunden oder Bandagen. Schreckliche Abbilder der Realität, Manifeste gegen Kindesmissbrauch, die der Betrachter aushalten muss. Er soll begreifen, um sich selbst zu läutern. Sein Werk geht unter die Haut, es ist schwer, sich der Magie des Schreckens zu entziehen. Helnwein habe sich nach eigenen Aussagen nie in ein System einfügen können und lehne jede Autorität ab. Er machte 1966 als Aktionskünstler von sich reden, als er sich Gesicht und Hände zerschnitt.

„Seine Kunst ist ein Aufschrei gegen den Schmerz der Welt, ein Auflegen auf Wunden. Er will damit empathische Brücken schlagen“, stellte Jürgen Doppelstein, Vorsitzender der Ernst Barlach Gesellschaft, den Künstler vor, der mit seiner Frau nach Wedel gekommen war. Seine Werke ließen keinen kalt, so Doppelstein. Helnwein spitze zu, um Aufmerksamkeit zu erlangen, er erschaffe Zerrbilder. „Seine Bilder zeigen Krisen und Katastrophen auf und lassen uns nicht mehr los. Sein Thema ist die Gewalt und Ausbeutung des Menschen durch den Menschen.“

Jedes Detail sei genau geplant. Durch das Einbeziehen von Fotos in seine Malerei eröffne er imaginäre Räume, böte dem Betrachter durch die Direktheit seiner Arbeiten die Möglichkeit der seelischen Reinigung. „Kunst hat bei ihm die Funktion eines heiligen Rituals.“ Dazu gehöre Empathie. Präsenz und Langsamkeit seien wichtig, nur so könne man verstehen und mitfühlen. Die Rede Doppelsteins wurde von musikalischen Einwürfen des jungen Hamburger Singer-Songwriters Torben Tietz bereichert, der zur Gitarre leise, einfühlsame Lieder sang. Sie kontrastierten die Botschaften, die in allen Bildern stecken.

Auch der Berliner Schriftsteller Christoph Klimke wies in seiner Rede auf die Bedeutung des Werks Helnweins hin: „Er malt die Ohnmacht der Kinder, zeigt die Schuld und Schamlosigkeit der Erwachsenen, die Verlogenheit des Familienidylls. Er klagt an, denn die Kinder haben nicht die Wahl und werden benutzt.“ Wedels Bürgermeister Niels Schmidt zeigte sich beeindruckt, dass das Ernst Barlach Museum das Renommee habe, solch einen bedeutenden Künstler nach Wedel zu holen und sagte: „Das lockt hoffentlich viele Besucher in unsere Stadt.“