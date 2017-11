Breitbandzweckverband Marsch und Geest : Glasfasernetz-Ausbau: Die Bagger sollen ab März rollen

vergrößern 1 von 2 Foto: Bastian Fröhlig 1 von 2

von Bastian Fröhlig

erstellt am 29.Nov.2017

Heist | „Ich hatte gehofft, dass man sich in Berlin ebenso schnell einigt wie in Schleswig-Holstein“, sagt Jürgen Neumann. Die große Politik hätte, wenn es nach dem Heistmer Bürgermeister und Vorsitzenden des Breitbandzweckverbands Marsch und Geest (ZBMG) geht, direkten Einfluss auf die Infrastruktur in Marsch, Geest und darüber hinaus haben können.

„Digitalisierung war eines der Hauptthemen und ich hatte gehofft, dass wir schnell von der 30 Megabyte in die Gigabyte-Gesellschaft kommen“, erläutert der Christdemokrat. Vereinfacht ausgedrückt: Er spekulierte mit Geldern für den Ausbau des Glasfasernetzes. Denn diesen will der ZBMG vorantreiben.

Die Ausschreibungen für den Tiefbau sind vorbereitet. „Wir hoffen auf den ersten Spatenstich am 14. oder 15. März 2018“, erläutert Neumann. Etwa 100 Kilometer Hauptleitungen sollen verlegt werden. Dazu kommen etwa 2300 Hausanschlüsse mit einer Länge von rund je 20 Metern. Insgesamt etwa 10 000 Häuser gebe es in dem Gebiet, das der ZBMG betreut – von der Wedeler Marsch bis nach Lentföhrden und Hasloh. „Wir sind daran interessiert, dass alle 10 000 Haushalte in unserem Gebiet Glasfaser bekommen“, sagt Neumann.

Hier kommen Berlin und die Farben Schwarz und Weiß ins Spiel. Denn wie etwa 5500 der Häuser angebunden werden, sei derzeit unklar. Sie liegen in schwarzen Gebieten, also Bereichen, in denen andere Anbieter bereits mit Vectoring schnelles Internet liefern. „Was man halt so schnell nennt. Es ist besser als Trommeln, aber nicht viel“, sagt Neumann lachend.

3,6 Millionen Euro aus der Breitbandförderung des Bundes, der 3,6 Milliarden Euro zur Verfügung stellt, bekommt der ZBMG. Gebaut werden dürfen Leitungen aber nur in weißen, also unerschlossenen, Bereichen. „Das ist ein kompliziertes Thema. Vor allem die Anbindung in verdichteten Gemeinden wie Appen oder Heist wird ein gewaltiges Thema“, weiß der Vorsitzende. Eine Aufhebung des Gebietsschutzes und ein klares Bekenntnis zum Glasfasernetz einer neuen Bundesregierung hatte er als Unterstützung gesehen. „Nun müssen wir abwarten, wie sich das Ganze entwickelt.“

Gebaut wird trotzdem – zumindest dort, wo es möglich ist. Der Startschuss soll in Haselau und Haseldorf fallen. „Da gibt es nichts. Dort können wir problemlos bauen“, sagt Neumann. Vom „Point of Presence“, dem Breitbandknotenpunkt in Heist, werden die Leitungen nach Haselau und Haseldorf verlegt. „Wir hoffen auf eine schnelle und erfolgreiche Ausschreibung. Wir wollen fünf, sechs Bautrupps parallel im Einsatz haben.“ Im zweiten Schritt sollen Neuendeich, Seester und Seestermühe erschlossen werden.

„Haselau und Haseldorf sind strategisch wichtig für uns“, erläutert Neumann. Dort rechne er mit vielen Kunden, die Breitband nutzen wollen. „Das wäre wichtig für unsere Kalkulation.“ Denn unter dem Strich müssen sich etwa 60 Prozent der Haushalte für das Angebot von Wilhelm.Tel, das Norderstedter Unternehmen wird für 25 Jahre als Dienstleister fungieren, entscheiden.

„Wir müssen keine Anschlussquoten pro Gemeinde erfüllen, sondern es reicht über das Verbandsgebiet“, so Neumann. Etwa 2600 Kunden hat der ZBMG bereits durch die Übernahme des Glasfasernetzes des Abwasserzweckverbands (azv).

Der ZMBG setzt auf Information im Vorfeld. „Wenn jemand noch einen Commodore C 64 zuhause hat, braucht er keinen Glasfaseranschluss“, sagt Neumann lachend. Kunden müssten sich Gedanken über die Hausverkabelung machen. Das werden unter anderem die Themen bei den Infoveranstaltungen am morgigen Donnerstag ab 19 Uhr im Haseldorfer Hof, Hauptstraße 32, und am Dienstag, 12. Dezember, ab 19.30 Uhr im Haselauer Landhaus in der Dorfstraße 10, sein.

An Neumanns Seite ist dann auch Ingenieurin Ines Nicolaisen. Sie ist die erste Mitarbeiterin des ZMBG und für die Netzentwicklung mitverantwortlich. „Ab Januar sollen zwei Mitarbeiter dazukommen, von denen einer den Posten des Geschäftsführers bekleiden könnte“, erläutert Neumann. Bisher seien das Amt Geest und Marsch Südholstein (Gums) und das Ehrenamt die treibenden Kräfte gewesen. Neumann: „Das ist gar nicht so schlimm, wenn wir uns etwas zurückziehen können.“

Informationen soll es auch vorab bei Wilhelm.tel unter Telefon (08 00) 4 32 43 24 geben. Der Telekommunikationsanbieter ist eine Tochter der Stadtwerke Norderstedt, die 1999 gegründet wurde und seitdem selbst Netze in Gemeinden und Großstädten wie Hamburg aufbaut.