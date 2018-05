Gilde zahlt Beiträge zurück

Positive Bilanz der Seestermüher-Haseldorfer Mobilien-, Vieh- und Korngilde / Mitgliederzahl stabil

von shz.de

Eine positive Bilanz für das Geschäftsjahr 2017 hat Uwe Plüschau, Vorsitzender der Seestermüher-Haseldorfer Mobilien-, Vieh- und Korngilde während der Jahreshauptversammlung gezogen. Mehr als 20 Mitglieder waren in den Heistmer Lindenhof gekommen, um die Berichte von Plüschau und Geschäftsführerin Erika Wiechers zu hören. Die Gilde hat derzeit 359 Mitglieder. Zwar gab es keine Zugänge, aber auch keine Abgänge, freute sich Plüschau.

Die Mitglieder der Gilde haben insgesamt Werte von 54 364 000 Euro versichert. 2017 sei für die Gildemitglieder ein gutes Jahr gewesen. „Es gab nicht allzuviele Schäden“, freute sich Wiechers. Es gab lediglich einen Feuerschaden, fünf Mal sei die Hausratversicherung in Anspruch genommen worden wegen Sturmschäden. Zudem sei ein Rad als gestohlen gemeldet worden. Weil die Bilanz positiv ist, können sich die Gildemitglieder abermals auf eine Beitragsrückzahlung freuen. Einstimmig wurde die Rückvergütung in Höhe von 30 Prozent von den Mitgliedern durchgewinkt. Damit konnte die 2007 gestartete Tradition lückenlos weitergeführt werden. Trotzdem konnte der Rücklage noch ein Gewinn in Höhe von etwa 14 700 Euro zugeführt werden.

„Unsere Mitglieder sind verantwortungsbewusst und melden uns nur das, was an Schäden wirklich entsteht“, freute sich Plüschau. Gute Nachricht auch in punkto Sicherheit: „Es gab zum Glück nur einen Einbruch, dieses Jahr war es ruhig.“

Diskutiert wurde die Frage, ob für die Hausratsversicherung künftig Zusatzverträge für Elementarschäden angeboten werden sollen. Starkregen und Unwetter nehmen zu, andere Versicherer hatten diese im Angebot. Das Land rate allen Versicherungen zu dieser Erweiterung. „Wir wollen als Gilde nicht altbacken sein“, warb Plüschau. Er betonte, dass niemand gezwungen werde, einen Zusatzvertrag abzuschließen. Der Grundsatzbeschluss wurde einstimmig angenommen. Wer sich für die Arbeit des mehr als 170 Jahre alten Versicherungsvereins interessiert: Informationen gibt es im Internet. >

