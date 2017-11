Zoff um den Hafenkopf : Gibts das Filetgrundstück in Wedel zum Schleuderpreis?

von Oliver Gabriel

erstellt am 23.Nov.2017 | 09:50 Uhr

Wedel | Es wurde lange als das teuerste Grundstück Wedels gehandelt: Eigens geschaffen durch die Verkürzung und Verbreiterung des Schulauer Hafens, liegt das Hafenkopf-Areal in bester, unverbaubarer Elblage und bildet das Herz der maritimen Meile. Jetzt soll es verkauft werden an die Hotelprojekt-Planer Hiltrud Hesse KG. Und das zu einem Preis, der offensichtlich so gar nicht dem entspricht, was sich Teile der Politik an Erlös für das Filetgrundstück erhofft hatten. Entsprechend geladen ist offenbar die Stimmung hinter verschlossenen Türen im Planungs- und im Finanzausschuss. Wie das Tageblatt erfuhr, haben CDU, Grüne und FDP gemeinsam eine Anfrage formuliert. Tenor: Die Verwaltung soll begründen, warum der angesetzte Verkaufspreis unter dem ursprünglich angenommenen Wert liegt. Nach Tageblatt-Informationen sollen 2,6 Millionen Euro angesetzt gewesen sein. Der aktuell aufgerufene Preis soll sich dagegen knapp unter der Hälfte bewegen.

Bürgermeister Niels Schmidt (parteilos) wollte die aktuelle Zahl am Tageblatt-Telefon nicht bestätigen. „Wenn jetzt noch Zahlen wie 2,6 Millionen Euro herumspuken, dann muss man wissen, dass sie aus einer Phase stammen, als das Projekt Stadthafen gerade begonnen wurde“, so der Verwaltungschef. Das Innenministerium, zuständig für das Städtebauförderprojekt, sei seinerzeit unter anderem von anderen Geschossflächenzahlen ausgegangen. Beschränkungen wie B-Plan-Festsetzungen oder die schwierige Gründung jedoch würden den Preis senken.

Schmidt: Preis wurde gutachterlich ermittelt

Dieser sei gutachterlich ermittelt sowie zudem vom Gutachterausschuss des Kreises Pinneberg geprüft und bestätigt worden. „Ich sehe da keinen Raum für große Verhandlungen“, so Schmidt. Er verstehe zudem nicht den Zeitpunkt des Vorstoßes: Eigentlich sollte der Finanzausschuss bereits den Verkauf beschließen. Und: „Grundstücksverkäufe dienen auch der Stadt- und Wirtschaftsentwicklung.“

Mehr zum Thema B-Planänderung : 69 Seiten Kritik an Wedels Hafenhotel

Eine Antwort auf den Fragenkatalog inklusive Bericht des Rechnungsprüfungsamts liegt den Fraktionen mittlerweile vor. Diese wolle die CDU Montag vor dem Planungsausschuss gemeinsam mit Grünen und FDP beraten, sagte Planungsausschusschef Michael Schernikau auf Tageblatt-Anfrage. Er bekräftigte: „Wir wollen Aufklärung und ein optimales Ergebnis für die Stadt.“ Martin Schumacher (FDP) gab sich gegenüber unserer Zeitung zufrieden mit dem Verwaltungs-Statement: „Es zeigt sich, dass es offenbar keinen Ermessensspielraum gibt. Es ist bedauerlich, dass nicht mehr rauszuholen ist.“ Gefragt nach der Reaktion der Grünen, sagte Fraktionschef Olaf Wuttke: „Unsere Beratung steht noch aus. Grundsätzlich haben wir kein Interesse daran, das Hafenhotel zu verhindern. Wir finden aber seit langem, dass die Stadt recht großzügig bei Grunstückspreis-Verhandlungen mit kaufwilligen Investoren ist.“ Zuletzt hatten die Grünen öffentlich die Preisgestaltung beim Businesspark-Grundstück kritisiert, auf dem „Elbcube5“ realisiert werden soll.