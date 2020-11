Täter schlugen zwei Mal zu : Geldbörsen in Wedel gestohlen: Beide Opfer waren Senioren

Einer 80-jährigen Frau wird das Portemonnaie aus dem Rucksack auf dem Rücken geklaut, einem 67-jährigen Mann die Geldbörse aus der hinteren Gesäßtasche.

Inge Jacobshagen

26. November 2020, 00:00 Uhr

Wedel | Zwei Mal schlugen Taschendiebe am Mittwoch (26. November) in Wedel zu. In beiden Fällen waren die Opfer Senioren.

Aus dem Rucksack einer 80-Jährigen

Gegen 12.20 Uhr wurde einer 80-jährigen Kundin in einem Discounter in der Feldstraße die Geldbörse aus dem Rucksack gestohlen, den die alte Frau auf dem Rücken trug. Als mögliche Tatverdächtige konnte laut Polizei bereits eine Frau ausgemacht werden. Sie soll circa 30 Jahre alt und ungefähr 1,55 Metern groß sein. Ihr Haar, das sie im Pagenschnitt trug, sei schwarz gewesen. Die mutmaßliche Täterin könne aus Westasien stammen, so die Polizei. Die Unbekannte habe gebrochen deutsch gesprochen, heißt es in der Polizeimeldung.

Vierstellige Summe abgehoben

Im Nachgang stellte die geschädigte Seniorin fest, dass von ihrer EC-Karte, die erbeutet wurde, ein vierstelliger Geldbetrag in einer Wedeler Bank abgehoben worden ist.

Senior mit körperlichen Einschränkungen

Sechs Stunden später gegen 18.45 Uhr wurde ein 67-Jähriger Opfer eines Taschendiebstahls im Wedeler Eichendorffweg. Im Bereich des Verbindungsweges zur Kantstraße griff, laut Polizei, ein Unbekannter von hinten in die Hosentasche des Mannes und entwendete dessen Portemonnaie. Aufgrund körperlicher Einschränkungen konnte der Senior nicht reagieren, rief aber noch um Hilfe.

Keine Täterbeschreibung

Der Täter flüchtete in Richtung Bahnhofstraße. Eine nähere Beschreibung von ihm liegt der Polizei bislang nicht vor.

Hinweise ans Wedeler Polizeirevier

Das Polizeirevier Wedel hat die Ermittlungen übernommen. Wer sachdienliche Hinweise zu den beiden Diebstählen geben kann, wird gebeten, sich unter (04103) 50180 zu melden.

Tipps von der Polizei

Da es sich bei Taschendiebstähle in Supermärkten um ein andauerndes Problem handelt, gibt die Polizei insbesondere älteren Mitmenschen folgende Tipps: Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen. Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. Die Polizei rät daher: Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Geldbörsen dicht am Körper tragen

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden, selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung, nicht an Stuhllehnen oder Einkaufswagen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.