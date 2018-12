„Gelbe Acht“ oder „Rissen Flitzer“?

Bürgerverein Rissen sucht Namen für den Quartiersbus Linie 388 / Marschwegschüler reichen erste Vorschläge ein

von shz.de

15. Dezember 2018, 16:00 Uhr

„Gelbe Acht“, „Rissen Flitzer“ oder „Gemütliche Fahrt“ – die Kinder der Grundschule Marschweg in Hamburg-Rissen haben sich schon einige Gedanken über einen Namen für den neuen Quartiersbus gemacht. Linie 388 – das ist die offizielle Bezeichnung des Rissener Quartierbusses. Doch wünschte sich Claus Scheide, Vorsitzender des Bürgervereins Rissen, schon bei der offiziellen Vorstellung einen griffigen Namen.

Erste Ideen hat er bereits erhalten. „Wir haben zur Eröffnung der Buslinie die Namenszettel von der Schulleitung überreicht bekommen“, berichtet Scheide von den Namensvorschlägen der Grundschule Marschweg. Es sind ganz unterschiedliche Namen und Begriffe dabei – sachliche, lustige und pfiffig-kreative. „Wir danken den Kindern sehr für ihr tolles Engagement. Sie haben damit die Vorlage für eine allgemeine Namensgebung losgetreten“, sagt Scheide. Darum will sich der Bürgerverein nun kümmern und hofft auf Ideen aus dem Elbdorf.

„Der Bürgerverein übernimmt gern die Aufgabe, weitere Vorschläge zu sammeln und zu sichten. Nach einigen Wochen, in denen die Rissener den Bus nutzen und sich an die neuen Verkehrsverbindungen gewöhnen können, erfolgt eine Auswertung“, erläutert Scheide. Namen, die am häufigsten genannt werden und die sich als besonders prägnant und beliebt erweisen, werden in den Rissener Zeitungen veröffentlicht. Wenn die Rissener mögen, könne es auch zu einem „Ranking“ kommen.

Namensvorschläge können ab sofort per E-Mail an info@buergerverein-rissen.de gesendet werden. Alternativ können diese persönlich beim Bürgerverein abgegeben oder per Post zugesendet werden: Bürgerverein Rissen, Stichwort: Name für den Ortsbus, Wedeler Landstraße 2, 22559 Hamburg.

„Wie der Bus angenommen und genannt wird, entscheiden einzig und allein die Rissener selbst“, betont Scheide abschließend. Am vergangenen Montag ist die Linie 388 offiziell gestartet (unsere Zeitung berichtete). Unter der Woche startet der erste Bus um 5.35 Uhr am Wittenbergener Weg. Die Busse ab dem Elbecamp werden ab 6.31 Uhr eingesetzt. Der letzte startet dort um 23.31 Uhr. Am Wochenende fährt der erste Bus um 9.31Uhr am Elbecamp ab. Die Fahrten finden im Stundentakt statt, enden am Sonnabend allerdings um 14.06 Uhr, wenn der letzte Bus die S-Bahnstation Rissen erreicht hat. Am Sonntag ist bisher kein Busverkehr geplant. Das könne sich bei entsprechender Auslastung ändern.

■ buergerverein-rissen.de