Die Kantorei Haselau lädt für Sonnabend, 22. September, zu einem Konzert mit den Hamburg Chamber Players ein

20. September 2018, 16:00 Uhr

Geistliche Musik aus Frankreich wird am Sonnabend, 22. September, in der Dreikönigskirche in der Dorfstraße 16 in Haselau erklingen. Das Konzert für Chor und Orchester beginnt um 19.30 Uhr. Zur Aufführungen kommen Werke von Charles Gounod, Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré, Francis Poulenc und Maurice Durulfé. Mitwirkende sind die Kantorei Haselau und die Hamburg Chamber Players um Ian Mardon (Violine).

Der Eintritt kostet 12 Euro. Eine Ermäßigung ist möglich.>

www.kirche-haselau.de